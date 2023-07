Enrique de la Madrid se reúne con productores y empresarios de Cajeme

El aspirante a candidato presidencial mencionó que la autoridad actual desconoce la manera de trabajar del campo mexicano.

Ante la falta de apoyos del Gobierno Federal y la eliminación de programas para el sector agrícola, el aspirante a candidato de la presidencia de la República, Enrique de la Madrid, lamentó que Andrés Manuel López Obrador les haya generado una afectación económica a los productores de trigo y maíz.

Durante una reunión con productores y empresarios de Cajeme, el aspirante del Frente Amplio por México señaló que el mandatario federal les negó los apoyos a personas trabajadoras que siempre han buscado cómo salir adelante en la producción de los granos.

Ante los señalamientos de López Obrador de supuestos actos de corrupción de los productores y ser manejados por la oposición, el militante del Partido Revolucionario Institucional mencionó que la autoridad actual desconoce la manera de trabajar del campo mexicano.

“ Los productores de Sonora no son corruptos, los productores son gente trabajadora, que necesitan apoyos como cualquier parte del mundo, para alguien que no entiende nada es fácil decir que todo es corrupción. Ya estuvo bueno de decirles a la gente trabajadora que son una bola de ambiciosos, sí, los mexicanos queremos superarnos, no tiene nada de malo eso, la gente de Sonora es echada para adelante y no tiene nada de malo eso ”, expresó.

Agregó que, de no haberse eliminado los apoyos que ofrecía el gobierno en el pasado, los productores no hubieran tenido una afectación económica en esta contingencia de mercado por los bajos precios del trigo y el maíz.

Lamentó que hayan eliminado la Financiera Nacional de Desarrollo, ya que esta ofrecía créditos de avío que ayudaba a los productores a invertir en el ciclo agrícola y adquirir el equipamiento necesario para llevar a cabo sus cultivos.