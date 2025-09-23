La menor de 16 años fue encontrada caminando sobre la carretera federal 15; autoridades confirmaron que se encuentra en buen estado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó este martes por la noche la localización de Edna Dalila González Jaimes, de 16 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 13 de septiembre en Guaymas.

La dependencia confirmó que la menor fue encontrada en buen estado de salud mientras caminaba hacia el oriente de la carretera federal número 15. Autoridades precisaron que no fue víctima de algún delito.

La Alerta Amber Sonora, que había sido activada el lunes 22 de septiembre, fue desactivada tras la confirmación de su hallazgo.

La FGJE agradeció a la ciudadanía por difundir la ficha de búsqueda y colaborar en las labores de localización.

Agradecemos a todos su valiosa colaboración por difundir y contribuir en la localización de la adolescente *EDNA DALILA GONZÁLEZ JAIMES*, de 16 años de edad



SE DESACTIVA ALERTA AMBER SONORA, SE LOCALIZÓ SANA y SALVA:https://t.co/miVwvY7lMb pic.twitter.com/Xm76fCuRKs — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 24, 2025

