La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) activó este lunes la Alerta Amber Sonora para la localización de Edna Dalila González Jaimes, de 16 años de edad, desaparecida en Guaymas, Sonora.

Según su ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez el pasado 13 de septiembre, luego de salir del domicilio ubicado en Potam en ese municipio.

La adolescente portaba un blusa color azul cielo estampada con la figura stitch, short de color azul cielo con rayas blancas y calzado cross de color lila.

Desde hace más de una semana no se sabe de su paradero y se teme que su integridad física pudiera encontrarse en peligro.

Características:

Cara: Ovalada.

Ovalada. Ojos: Color café oscuro.

Color café oscuro. Cejas: Delgadas.

Delgadas. Nariz: Mediana.

Mediana. Orejas: Medianas.

Medianas. Boca: Mediana y labios gruesos.

Mediana y labios gruesos. Cabello: Lacio, negro.

Lacio, negro. Señas particulares: Quemadura en rodilla izquierda.

La Fiscalía puso a disposición el teléfono (662) 289 88 00 Ext. 15701 para cualquier información que conduzca a su localización.