"Burocracia ha hecho que mi hija no tenga justicia: madre de Alma Lourdes

Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes, señaló que ha sido muy lento el proceso en el sistema judicial y la falta de prontitud en el caso de su hija. A pesar de los esfuerzos de sus abogados, la burocracia ha obstaculizado el avance del proceso.

La tragedia ha dejado una profunda huella en la familia, especialmente en su nieta, quien ha debido enfrentar la ausencia de su madre.

Es que se supone que todos los casos de feminicidio se pasan directamente al análisis, a la unidad de análisis de contexto, cosa que mis abogados hicieron desde el inicio. Sin embargo, nos dimos cuenta al paso de los meses que no había sucedido así, entonces cuando se tiene que por ley deben de pasar directamente y nosotros no estarlo exigiendo, entonces ahí que nos falló, algo falló para que el expediente de mi hija no fuera donde debería de ir.