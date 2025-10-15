El Ayuntamiento de Empalme informó que la presa Ignacio R. Alatorre almacena 12.684 millones de m³ (78.29% de su capacidad) y que el bordo fusible opera al 50%, dentro de parámetros seguros.

El Ayuntamiento de Empalme, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC) y Seguridad Pública, realizó la revisión del bordo fusible y de la presa “Punta de Agua” como parte del monitoreo preventivo tras los efectos de la tormenta tropical Raymond.

El coordinador de la CMPC, Martín Moreno Egurrola, detalló que la presa Ignacio R. Alatorre registra 12.684 millones de m³, equivalente al 78.29% de su capacidad total. Agregó que el bordo fusible opera al 50%, sin riesgo para la población.

Asimismo, informó que los escurrimientos del río Mátape han disminuido, por lo que se descartan afectaciones para las familias de zonas cercanas. Por instrucciones del alcalde Luis Fuentes Aguilar, continúan las labores de supervisión y atención en colonias donde se presentaron acumulaciones de agua.

Las acciones se realizan en coordinación con conagua y la Comisión Estatal del Agua (CEA) para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.