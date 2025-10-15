Un tráiler se desbarrancó y volcó en la sierra sonorense, aplastando un auto particular con dos ocupantes. Una persona murió en el lugar; otra fue rescatada por Cruz Roja y Bomberos y trasladada grave a un hospital.

Un tráiler que circulaba por el tramo Cananea–Ímuris se desbarrancó y volcó, impactando un automóvil particular en el que viajaban dos personas.

De acuerdo con el informe preliminar, una ocupante falleció en el sitio; la segunda quedó atrapada y fue rescatada por paramédicos de Cruz Roja y Bomberos, para luego ser trasladada a un hospital, donde se reporta en estado grave.

Versiones iniciales señalan que la unidad de carga habría presentado una falla en frenos antes de salirse del camino y volcar. Tras el siniestro, el conductor del tráiler abandonó el lugar; su paradero es desconocido.

Autoridades de tránsito y peritos quedaron a cargo de la investigación para establecer la mecánica del accidente y fincar responsabilidades.