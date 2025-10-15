La presidenta indicó en la conferencia del 15 de octubre que se habilitó la línea 079 para reportes de personas no localizadas y que dos estudiantes de la Universidad Veracruzana murieron por la contingencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el número de víctimas mortales por las lluvias en el país ascendió a 66, mientras que 75 personas permanecen no localizadas. Los decesos y reportes de desaparición se concentran en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Te puede interesar Frente frío 7 provocará temperaturas menores a 10°C en Sonora

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum señaló que, tras habilitar la línea 079, aumentó el registro de personas no localizadas porque inicialmente solo se contaba con datos enviados por los gobiernos estatales. Agregó que “se han localizado 103 personas a partir del 079” gracias a la coordinación con las entidades.

La mandataria confirmó que dos estudiantes de la Universidad Veracruzana fallecieron a causa de la contingencia.

“Hasta ahora son dos estudiantes, lamentablemente fallecidos… para todos aquellos familiares que no encuentran a un familiar, por favor que llamen al 079”, dijo.

Alistan micrositio

Sheinbaum adelantó que el Gobierno federal prepara un micrositio con información pública y actualizada sobre la emergencia:

“Estamos haciendo un micrositio… creo que hoy en la tarde ya se tiene la información”, afirmó.

Respecto a los recursos para la atención y reconstrucción, la presidenta sostuvo que existen fondos suficientes y reiteró críticas al extinto Fonden, al que calificó como un fideicomiso “burocrático” y “corrupto” que dejó deudas tras el sismo de 2017.

“Hay recursos suficientes para apoyar la emergencia y la reconstrucción… también estamos en contacto con las familias que perdieron un ser querido para apoyarlas de manera integral”, señaló.