Frente frío 7 provocará temperaturas menores a 10°C en Sonora
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó este 15 de octubre de 2025 que la aproximación e ingreso del frente frío núm. 7 sobre el noroeste de México, en combinación con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará rachas de viento fuertes en Sonora y descenso de temperatura, con amaneceres muy frescos —por debajo de 10 °C— en la zona montañosa.
- Hermosillo: mínima 18 °C (humedad 90%), máxima 31 °C; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h; despejado, 0% de lluvia
- Ciudad Obregón: mínima 19 °C (90%), máxima 33 °C; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h; despejado, 0% de lluvia
- Nogales: mínima 9 °C (80%), máxima 24 °C; viento 10 km/h con rachas de 65 km/h; despejado, 0% de lluvia.
- San Luis Río Colorado: mínima 16 °C (65%), máxima 27 °C; viento 15 km/h con rachas de 65 km/h; despejado, 0% de lluvia
- Navojoa: mínima 20 °C (85%), máxima 34 °C; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h; despejado, 0% de lluvia
- Agua Prieta: mínima 13 °C (80%), máxima 27 °C; viento 10 km/h con rachas de 65 km/h; despejado, 0% de lluvia
- Guaymas: mínima 21 °C (80%), máxima 30 °C; viento 15 km/h con rachas de 60 km/h; despejado, 0% de lluvia
Recomendaciones básicas: asegurar objetos sueltos, precaución al conducir por viento lateral, abrigarse en zonas altas y atender avisos oficiales.