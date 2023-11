No hay fondos para pagar a trabajadores del Ayuntamiento de Empalme: Alcalde

Luis Fuentes Aguilar compartió que la nómina quincenal es de más 4 millones 700 mil pesos, y están a la espera de un recurso que está próximo a llegar, al igual que una ayuda por parte del Estado.

Debido a la falta de financiamiento, el Ayuntamiento de Empalme se está solicitado apoyo al Gobierno del Estado para poder pagar la nómina de las últimas tres quincenas del año para trabajadores del municipio, señala al Alcalde.

"Tengo problemas con la quincena, no he pagado la quincena, le pagué a sindicalizados pero afortunadamente ya el gobernador estuvo en la región Guaymas-Empalme donde nos anunció que nos va a dar un apoyo financiero para salir de los problemas que tenemos, el presupuesto no alcanzó y pues tenemos serios problemas en cuanto a nómina" , compartió.

Asimismo, el munícipe indicó que ya se les fue entregado el aguinaldo a 600 trabajadores la semana pasada, con una suma cercana a los 12 millones 500 mil pesos.

En cuanto a la deuda pública del municipio, Luis Fuentes Aguilar agregó que la suma asciende a los 180 millones de pesos y que desde su llegada en 2021 se ha pagado cerca de los 15 millones de pesos.