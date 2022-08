Juan de Dios se dedicó a recatar personas tras ver sus cosas perdidas

Juan de Dios Camacho fue uno de los empalmenses que apoyó en el rescate de personas de la colonia Bella Vista durante la inundación.

Antes de que Bella Vista se inundara, un grupo de pescadores en el muelle viendo el comportamiento de la marea, relató el señor Camacho que cuando faltaban dos cuartas para que el agua alcanzara el ras del muelle se fueron a sus casas,.

Él comenzó a subir cosas al techo, pero cuando menos pensó, ya el agua le llegaba a la cintura y no pudo sacar nada más, por lo que se regresó al muelle por una panga.

"Esta vez a pesar de que yo no pude salvar nada, me tocó ayudar en las pangas fuimos a sacar mucha gente que no se quería salir de sus casas y nos tocaba hacer labor de convencimiento, teníamos que hacerles entender que se salieran y nos querían cerrar la puerta, pero les ganábamos y abríamos, se querían morir con las cosas, señores adultos estaban llorando, por que les dolía desprenderse de sus recuerdos”, dijo.

Salvó a 5 personas



En estas labores de rescate, comentó que pudieron salvar a cinco personas, peritos y gatitos, pero lamentablemente algunos animales se ahogaron.

Juan de Dios, agradeció que las autoridades hubieran alertado por las lluvias días atrás, porque así su esposa e hijas se fueron a la casa de una hermana de ella y no tuvieron que pasar de nueva cuenta por la mala experiencia que pasaron cuando el huracán Jimena.

"Hace muchos años me tocó ver una inundación por la televisión, cuando vivía en Nogales, me dio mucha tristeza, yo decía pobre gente y cuando llegué aquí me pasó lo mismo, mi esposa estaba embarazada y tenía los una niña pequeña, me quería volver loco”, recordó.

Esta experiencia, le hizo recordar lo que vivió durante el huracán Jimena, pero esta ocasión, dijo que le dio más miedo, porque la subida del agua fue en un suspiro, “se me hace que no estuvo más fuerte que Jimena, porque ahí nos tapó el agua por completo las casas, en ese entonces mi niña tenía cuatro meses, tome un canasto lleno de tortillas de harina y panela, me lo eché al hombro así como a mi niña, mi esposa iba por un lado mío íbamos caminando con las puntas de los pies, no las podía a las dos, luchaba porque había corrientes de agua”, mencionó.

Duerme en puerta de madera

Durante estos días, compartió que ha sufrido mucho porque hasta el día de ayer, no les habían dado siquiera colchonetas para que durmieran, por lo que ha tenido que dormir en una puerta de madera debido a que no se quiere ir, “aun cuando no hay mucho que robar, hay quienes están al acecho las láminas y todo lo que puedan vender y es lo único que tenemos”, lamentó.

Actualmente, refirió el señor Camacho que cuentan con la esperanza de recibir ayuda para poder habilitar su casa junto con sus hijas, dijo tener confianza en que el Gobierno les cumpla y arregle el cauce del puente Douglas, lo que les regresará la tranquilidad.

La familia Camacho Ruiz, vive en la Colonia Bella Vista, en el municipio de Empalme, si desean apoyar, requieren de ropa talla 8 pantalón y blusa talla mediana juvenil para niña, calzado número 4 y medio, blusas talla 3XL pantalón talla 18 y calzado número 6 de mujer, así como pantalón talla 30, camiseta talla mediana y calzado talla 7 para hombre.

Pueden hacerlo llegar a los diferentes centros de acopio que se encuentran ubicados en el Teatro Ferrocarrilero, DIF y Palacio Municipal en Empalme, o bien, buscarlos en mencionada colonia, en la calle Nayarit, frente al parque.