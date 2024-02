Buzo se encuentra con tiburón blanco en Empalme

Alfredo Paz, buzo en la región de Guaymas y Empalme, indicó fue alrededor de las 10:45 de la mañana de ayer lunes, cuando se encontraba entre 11 y 12 metros de profundidad del mar buceando sintió la presencia de un tiburón que llegó por la espalda.

Alfredo Paz vivió una experiencia inesperada ante el avistamiento de un tiburón blanco de hasta seis metros que estuvo a una distancia de 1.5 metros mientras se encontraba en la captura de callo de hacha frente a la playa del sol que se ubica en Empalme.

El buzo en la región de Guaymas y Empalme, indicó fue alrededor de las 10:45 de la mañana de ayer lunes, cuando se encontraba entre 11 y 12 metros de profundidad del mar buceando sintió la presencia de un tiburón que llegó por la espalda, comenzó a dar vueltas a su alrededor.

“Al verlo (tiburón) me quedé impresionado, tieso viéndolo al animal no le quite la vista de encima yo tampoco, es algo impresionante eso, es algo muy impresionante ya tengo años trabajando en eso y si he visto muchos tiburones pero a flor de agua arriba, es la primera vez que me toca ver a un tiburón” , expresó.

Consideró que actualmente debido a la presencia de tiburones en el mar en la región es complicado realizar la actividad pesquera ya quea que los ejemplares detectan rápidamente la presencia de los trabajadores del mar bajo el agua quienes esperan el ataque, debido a que esta especie pasa por esta zona con destino al norte.

“Yo voy a seguir es mi trabajo, nada más que se tiene uno que cuidar obviamente tiene que ir pendiente uno” , precisó el buzo guaymense.

Comentó que llevaba puesto un brazalete anti tiburones, a pesar de que el ejemplar es tuvo muy cerca, rondándolo, finalmente se retiró del lugar dejando en su vida una experiencia impresionante en su trayectoria como buzo, puntualizó.