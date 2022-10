Elsa Olivares, una guerrera que enfrenta el cáncer con mucha fe

Para enfrentar una de las enfermedades que cada día cobra la vida de miles de mujeres, es fundamental ser positivo, porque la ciencia hace lo que puede, pero la actitud ayuda mucho, así lo experimentó Elsa Olivares Duarte.

Ella es sobreviviente de cáncer de mama y quizás porque se dedica a las ventas, es una mujer con una actitud que levanta la moral y contagia ganas de vivir.

Con motivo del mes rosa, dedicado a promover la prevención de este padecimiento, EXPRESO conversó con esta guerrera que nos cuenta su secreto: mucha fe y cero dramas.

A sus 62 años de edad, se dedica a las ventas en una radiodifusora local, profesión que combina con su papel de ama de casa, madre y esposa felizmente casada.

“Primero que nada, cuando supe, no pasó nada, no hice drama, pedí no hacer drama, pedí que no avisaran cuando me operarían, yo no dije a nadie más que a dos o tres amigas cercanas de esas que cuentas con los dedos de la mano”, recuerda.

“Pedí que no avisaran y si lla- maban que fuera sin drama, una plática normal, ser positiva y tener mucha fe, asi fue mi procedimiento y bendito Dios me fue muy bien en las quimioterapias muy fuertes”.

Relató que le dieron radioterapias y con las quimios, todo lo que le dijeron que iba a sentir no le pasó ni lo sintió, ni vómitos, ni falta de apetito. “Lo que si es que se me cayó el cabello, me lo rapé para no andar tirando el ADN por donde sea, las pestañas, las cejas…

“Una pestaña me quedaba y la cuidaba tanto… pero siempre muy positiva, incluso viendo películas de mensajes positivos y cero dramas, hasta la fecha”.



“Mi caso era un nivel tres, o sea era algo más avanzado pero siempre tuve fe y siempre positiva, porque siempre pensé que hay un Dios que es más poderoso y es el que toma la última decisión”, argumentó.

Olivares Duarte, dijo que aún sigue latente esta afección en su seno, como a cualquier persona que ha padecido esta enfermedad y para mayor seguridad, se realiza una revisión periódica cada 6 meses por la parte tan delicada donde le fue detectado el tumor.

Siempre dando ánimos

Elsa comenta que cuando va a revisión, se da sus vueltas por el área de quimio “donde yo iba, donde las veo tiradas y les digo ¡ánimo! y les empiezo a platicar con una sonrisa”.

“Es muy importante no predisponerse: ay me voy a sentir mal, ay me va a dar náusea, ¡no!, al contrario, ¡me voy a sentir bien!, ¡no pasa nada, es un suerito!”, dice con entusiasmo.

La guerrera reconoce sin embargo que hay mucha gente que sí se tira a morir y considera que la carga negativa, el bajón, contribuye a acabarte más rápido, “por ejemplo, ahora con la pandemia mucha gente se murió de miedo y no de la pandemia”.

“El médico me lo dijo, señora eso (tener miedo) le da reversa y estar optimista, llámelo milagro, llámelo como quiera, pero ayuda mucho; la medicina hace lo que puede pero la actitud ayuda mucho”.

Olivares Duarte relató que poco tiempo después de su operación por cáncer de seno, le dio Covid-19, cuando no había ni vacunas.

“Cuando estaba e n las quimios decían que gente con cáncer (y Covid) ya van para el hoyo, a mi marido le dio (Covid) asintomático, yo me cuidaba mucho, ni salía, a mi me operaron el 31 de marzo, cuando iba iniciando la pandemia, me quedaba la última quimio, me dio un resfriado, un otorrino me dio receta, pero en una de esas me medí la oxigenación, la traía en 92 y me fui a hacer la prueba y salí positiva a Covid pero ya iba de salida, ¿qué pasó? que nunca tuve miedo”.

Elsa Olivares Duarte invitó a toda persona diagnosticada con cáncer de mama, a enfrentar la situación de una forma serena y en plena calma, ya que el miedo y la frustración; hacen que la sanación personal se prolongue por más tiempo y realizarse estudios continuamente aunque ya hayan superado esta terrible enfermedad.

“No es tema que me moleste, al contrario, si a alguien le puede servir mi testimonio, adelante, es muy importante ser positivos, todo, puede que digan hay que fácil lo dice, pero si lo empiezas a aplicar como que ya te involucras en eso y pensando en que vas a salir bien, porque hay gente muy imprudente, que te da para abajo”.

Para entender

La mama consta de tres partes principales: lobulillos, conductos y tejido conectivo. Los lobulillos son las glándulas que producen leche. Los conductos son los tubos que transportan la leche al pezón.

El tejido conectivo (formado por tejido fibroso y adiposo) rodea y sostiene todas las partes de la mama. La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos.

El cáncer de mama puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Cuando el cáncer se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis que es la reproducción o extensión de un tumor a otra parte del cuerpo.

Tipos de cáncer de mama

Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CCPE) los tipos más comunes de cáncer de mama son Carcinoma ductal infiltrante: Las células cancerosas se originan en los conductos y después salen de ellos y se multiplican en otros tejidos mamarios.

Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse, o formar metástasis, en otras partes del cuerpo. Carcinoma lobulillar infiltrante: Las células cancerosas se originan en los lobulillos y después se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo.

Existen otros tipos de cáncer de mama menos comunes, tales como la enfermedad de Paget, el cáncer de mama medular, el cáncer de mama mucinoso y el cáncer de mama inflamatorio.

Carcinoma ductal in situ es una enfermedad de las mamas que puede llevar a cáncer de mama infiltrante. Las células cancerosas se encuentran únicamente en la capa que cubre los conductos y no se han extendido a otros tejidos de la mama.