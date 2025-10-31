El evento, organizado por la SEC en coordinación con distintas dependencias estatales, reunió a cientos de familias con concursos, premios y presentaciones culturales.

El Gran Festival de Día de Muertos 2025 'Tradición que nos une' se llevó a cabo este 31 de octubre en el Parque Infantil de Hermosillo, con una gran participación de familias y estudiantes. El evento fue organizado por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en coordinación con el DIF Sonora, Radio Sonora, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y el Bosque Urbano La Sauceda.

Froylán Gámez Gamboa, titular de la SEC, destacó que este tipo de celebraciones fortalecen la identidad cultural y promueven la convivencia familiar.

"Estas celebraciones nos inspiran, nos dan identidad y cultura, pero también son momentos de esparcimiento en familia, que es lo que buscamos. Gracias a Lizeth Vázquez y a todas las dependencias por sumarse" , expresó.

Durante el festival se realizaron concursos de altares y de catrinas y catrines, en los que participaron instituciones educativas y asociaciones culturales.

En el concurso de altares, los ganadores fueron:

Primer lugar: Asociación Folclórica del Pitic 'Homero Gómez', con un premio de 20 mil pesos y una experiencia naranjera.

Segundo lugar: Secundaria General No. 12 'Pintora Remedios', que recibió 12 mil pesos y una experiencia naranjera para siete personas.

Tercer lugar: Universidad Estatal de Sonora (UES), con el altar 'Desaparecidos de Sonora', que obtuvo 8 mil pesos y cinco boletos para un juego de los Naranjeros de Hermosillo.

En la categoría infantil del concurso de Catrinas y Catrines, los premios fueron:

Primer lugar: 6 mil pesos y la renta del salón Matatenas del Parque Infantil.

Segundo lugar: 3 mil pesos y la renta del salón Canicas.

Tercer lugar: 2 mil pesos y mochilas, además de menciones especiales.

En la premiación también participaron Beatriz Aldaco Encinas, directora del ISC; Lizeth Vázquez, directora del DIF Sonora; Tirso Amante Jerez, director de Radio Sonora, y Jesús Madrid, director del Bosque Urbano La Sauceda.