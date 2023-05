Fresia lleva las riendas de Socogos con las enseñanzas de su padre

Con 30 años lleva además las riendas de la Asociación Ganadera de Altar; aunque no comenzó la ganadería desde pequeña, afirma que lo lleva en la sangre.

Desde septiembre de 2022, la Sociedad Cooperativa de Consumo Ganaderos Organizados de Sonora (Socogos) tiene una presidenta mujer; tras 40 años de dominio masculino, Fresia María Pesqueira Escalante se puso las botas y sombrero y tomó las riendas, siendo una de las 8 mujeres que dirigen en las 97 asociaciones ganaderas de Sonora.

"Mi familia toda la vida ha sido ganadera, mis abuelos, mi papá, mis tíos, mis hermanos. Mi papá fue quien nos inculcó este trabajo. Al fallecer el asumimos todo el trabajo y legado familiar" .

Nació y se crio en Altar, junto con sus 7 hermanos. Estudió Hotelería, con inclinación a la gastronomía, específicamente para chef. Aunque no era vaquera desde pequeña, a los 18 años comenzó su acercamiento con el mundo del rancho.

“Mis padres me inculcaron que había que estudiar una carrera aparte de la ganadería. Nos criaron con valores y principios, mis padres me dieron el ejemplo del trabajo y el sacrificio” .

Constantemente le preguntan cómo una mujer puede arrear el ganado, y sobre todo codearse con hombres curtidos al sol y al pasto. Ella afirma que gracias a su padre, escuchando sus historias y sus leyendas, aprendiendo sus modos y manías. De su padre aprendió a respetar sus leyes y costumbres del oficio.

"Me ha costado trabajo y dificultad llegar a este tipo de puesto que requiere la labor, porque no es común ver a muchas mujeres en el gremio ganadero. He batallado, pero lo he logrado firmemente" .

En su mensaje a los ganaderos durante el 40 aniversario de Socogos se dirigió a las mujeres de los ganaderos, y la importancia del apoyo familiar en esta actividad. Además de hizo un llamado a los jóvenes que son hijos de ganaderos para que continúen esta tradición familiar.