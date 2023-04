Necesitamos escribir más artículos sobre México en Wikipedia: Carmen Alcázar

La directora de Wikipedia México estuvo en Hermosillo para ayudar a editores sonorenses a visibilizar los referentes del estado, donde se dio tiempo para hablar con EXPRESO sobre la importancia que tiene México para Wikipedia.

Durante el taller Wikipedia Cultura Sonora organizado por el ISC en coordinación con Wikipedia México, la maestra Carmen Alcázar Castillo, directora ejecutiva de Wikipedia México, visitó Hermosillo para acercar el talento sonorense a Wikipedia.

El taller se llevó a cabo en la sala 'Luis López Álvarez' de la Casa de la Cultura el lunes 17 de abril y concluyó este miércoles 19 con Carmen Alcázar a cargo, acompañando a editores de la región norteña cuya labor consistirá en contribuir a visibilizar escritores, artistas, creadores e investigadores sonorenses.

El Instituto Sonorense de Cultura invitó a organismos filiales como la Sociedad Sonorense de Historia, la Asociación de Cronistas Sonorenses, CIAD, Colegio de Sonora y Universidad de Sonora e INAH, quienes también están editando a personalidades relevantes en cada una de sus ramas culturales

Durante el primer día se capturó para la plataforma de acceso libre solo a mujeres escritoras, investigadoras, artistas y creadoras sonorenses, el segundo y tercer día se capturaron a hombres y mujeres relevantes en varios ámbitos de la región.

En visita a las instalaciones de Periódico E XPRESO , la maestra, quien en 2021 fue nombrada 'wikipedista del año' por el cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, compartió su experiencia de 12 años como wikipedista.

¿Cómo llega a editar en Wikipedia?

Fue hace muchos años, casi 12 ya, tenía un ex-compañero de la preparatoria, el fue editor mucho tiempo, y me comentó que cualquiera podía editar, y a mí me causó mucha curiosidad. Por ese tiempo me tocó editar un artículo del Centro de Capacitación Cinematográfica, una escuela de cine de la Ciudad de México en la cuál mi hermano acababa de entrar y me sorprendía mucho que esta institución no tuviera una entrada en la plataforma. Fue frustrante al principio porque todo lo hice mal, pero con la experiencia comencé a aprender y a enseñarle a otras personas. Me incorporé a Wikipedia México que es una asociación civil reconocida por la fundación Wikimedia para difundir los proyectos Wiki en México. A partir de ese momento ahí me quedé.

¿Por qué es importante la presencia de México en Wikipedia?

Fundamental. Wikipedia se ha convertido en un referente mundial, cada vez que buscamos algo acudimos a Wikipedia. En Latinoamérica México es el único país que consulta más de 100 millones de artículos al mes, y también se consume mucho acá esta plataforma. Es un referente muy importante para las infancias, las juventudes, la academia y demás instituciones que necesitan encontrar información veraz sobre nuestro país. Desde Wikipedia México estamos conscientes de que necesitamos hablar y escribir más artículos sobre México en todos los sentidos.

¿Cuán accesible es subir un artículo a Wikipedia?

Sí es bastante accesible, en estos años han hecho más amigable la plataforma. Cuando yo comencé a editar no era tan sencillo, al menos no para una politóloga, porque había que contar con algunos conocimientos previos de códigos, o ciertos símbolos y hasta funciones de la computadora que no sabía ni que existían. Pero poco a poco la fundación Wikimedia y la comunidad de wikipedistas del mundo se ha enfocado en hacerla más sencilla, como cualquier otra plataforma de procesador de texto. Pero esta evolución no quiere decir que cualquiera pueda subir un artículo. Se necesita tener conocimientos básicos de investigación, poder hacer marco teórico, fuentes, metodología, etc. Sí tienes que contar con un bagaje académico que te permita hacerlo. A partir de estos conocimientos y habilidades, con tener internet, un equipo de cómputo o un smartphone ya se logra. A nivel global para las 300 Wikipedias se dice que cada segundo hay 1500 personas editando.

¿En cuántos lugares se replica el taller para editores de Wikipedia?

Llevamos varios años trabajando en diversos Estados de la federación. Desde Wikimedia México buscamos la descentralización de distintas formas. Tenemos más de 40 alianzas con instituciones educativas de todo el país, con el proyecto de reducción de brecha de género y el evento Editatona que es parte de este también buscamos reducir la brecha de género en las publicaciones, en la actualidad solo publican y editan en Wikipedia un 10% de mujeres. También contamos con las alianzas BAM (Bibliotecas, archivos e instituciones culturales) con este tipo de alianzas fomentamos la creación de artículos de artistas y personalidades locales en Wikipedia en español. Pero digo que este taller es híbrido porque es la primera vez que nos enfocamos en varias disciplinas durante tres días con las mismas personas.

¿Cómo se comprueba la información y se detecta el plagio en Wikipedia?

El plagio es uno de los motivos de borrado rápido de un artículo. Wikipedia cuenta con una serie de herramientas para la revisión de cada artículo. Más allá de las herramientas existen miles de ojos que revisan en tiempo real. Además, revisamos cada referencia de donde sustenta que a la información de cada artículo se le puede dar fe y cabida. No hay nada de flexibilidad con el plagio. Cuando se detecta, así sea un párrafo, se elimina. La veracidad y la objetividad son nuestras segunda regla ya que buscamos el punto de vista neutral. Lo que hacemos en los artículos es abordar todas las perspectivas que existen sobre el tema tratado. No damos la visión del ganador o el perdedor. Por ello cada vez más ha desaparecido el estigma de no confiar en Wikipedia.

¿Por qué persiste el tabú respecto a citar Wikipedia como fuente oficial?

Por fortuna ese tabú cada vez es menor. Creo que tiene un poco que ver más con nuestra forma de pensar, sobre todo con las verdades populares que persisten en el imaginario latinoamericano; en ese sentido vamos dos pasitos atrás porque consideramos que las cosas gratis son malas, que no hay nada gratis en la vida, o que lo barato sale claro, o piensa mal y acertarás. En Wikipedia precisamente hacemos todo lo contrario; siempre decimos presume buena fe, que es justo lo contrario. Desde nuestra percepción cada vez este tabú es menor porque nos hemos aliados con muchas instituciones académicas y docentes de la región para hacer un trabajo conjunto por la información veraz, para que la gente se enfrente a una plataforma completa revisada por muchas personas.

Este estigma se ha borrado mucho más con la pandemia de Covid-19. Los artículos del Covid se crearon de manera más expedita, las Wikipedias comenzaron a crear artículos sobre esta pandemia, cómo sucedía, cómo se vivía, las vacunas, etc. En algún momento de los primeros meses de la pandemia la Organización Mundial de la Salud (OMS) contactó con Wikipedia porque era la plataforma informativa más leída del mundo, y le propuso trabajar de conjunto para la divulgación de información oportuna sobre el virus y demás cuestiones asociadas a este fenómeno. Este hecho sacudió y sacude muchos estigmas. Toda la información que generaba la OMS se replicaba en todas las Wikipedias. Esto para mi ha sido el detonante para creer en Wikipedia como un sitio confiable. Obvio que no se puede confiar ciegamente en algo, pero la ventaja que tiene Wikipedia es que hay muchos ojos en tiempo real que vigilan la información que está por publicarse.

¿Cómo es el futuro de Wikipedia ante el desarrollo de la Inteligencia Artificial?

Es un tema que nos mantiene hablando constantemente. Por fortuna la IA que existe en la actualidad aún no supera a la inteligencia humana. Yo siempre pongo un ejemplo que se viralizó en Internet. Se le pidió a la IA que creará un salmón en un río y el algoritmo arrojó un filete flotando en el agua. No fue capaz de diferenciar un pez de un pescado. En principio un artículo no puede hacerse en automático porque las referencias se insertan manual, y en segundo hay errores que también se van a detectar. No digo que en el futuro no funcione, pero me gusta más la manera artesanal. En este momento sí es objeto de debate.