Eliminación del uso obligatorio del cubrebocas sigue en pie a pese a alza de contagios

La actual alza de contagios de casos por coronavirus en México y Sonora dista del momento en que las autoridades estatales consideraron oportuno derogar la Ley 171 que establecía el uso obligatorio del cubrebocas en Sonora, por lo que el especialista en infectología Alejandro González Mares, hizo énfasis en que es necesario seguir portándolo pese a que recientemente se oficializó esta derogación por parte de la Comisión de Salud del Congreso del Estado.

En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss durante la edición matutina del programa Expreso 24/7, el infectólogo dijo que nadie criticará a las autoridades si llegaran a revertir la decisión de derogar esta ley, sino que sería más criticable mantenerla ante la evidente alza de contagios.

"Los mismos legisladores deben entender que no habíamos terminado la pandemia, la Organización Mundial de la Salud estima que se va a terminar en agosto de 2024, pero todo esto puede seguir cambiando, y en la medida que tengamos la capacidad para hacerle frente a la pandemia, vamos a salir bien librados. Si ayer dijeron 'quítense el cubrebocas' y hoy dicen 'pónganse el cubrebocas', no sería criticable, más criticable es que digamos 'ahora ya dije y me aguanto'"