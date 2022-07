Elige FAO a Sonora para reunión sobre producción acuícola

Con la participación de 190 países se realizará la doceava sesión del Subcomité de Acuicultura en Ciudad Obregón, Sonora, del 7 al 10 de marzo del 2023.

HERMOSILLO, SON.- Con la participación de 190 países se realizará la doceava sesión del Subcomité de Acuicultura en Ciudad Obregón, Sonora, del 7 al 10 de marzo del 2023.

Lina Pohl, representante de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) en México, informó que el 64% de la producción viene de los cultivos de la tierra, el 28% de ganaderpía y el 8% de pesca en el país.

“En la acuicultura el 80% son productores de pequeña escala y estamos en el mundo con mucha expectativa de poder ver a estos pequeños pescadores de poblaciones vulnerables” , reiteró.

Dijo que en el mundo hay un incremento de inseguridad alimentaria y es necesario que se tomen en cuenta los productos nutritivos como los que están en los 11 mil kilómetros de litoral en México.

Tales cuestiones son las que se discutirán en el comité, aseveró, para conocer cómo enfrentar tal reto de inseguridad alimentaria y para esto eligieron Sonora ya que se encuentra en primeros lugares de producción de sardina, pulpo y camarón, entre otros.

El comisionado de Conapesca (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca), Octavio Almada, comentó que en la Entidad el año pasado se tuvo una producción de 250 mil toneladas en producción acuícola.