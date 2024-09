El 'Pichón' López busca apoyo para su operación

El 'Pichón' López padece una enfermedad hepática que le ha generado tumores en la nariz

Luis López, mejor conocido como “El Pichón", es un reconocido personaje nogalense que requiere apoyo de la comunidad en general, para poder operarse de una enfermedad que lo aqueja desde hace tiempo.

“El Pichón”, como cariñosamente lo llama la comunidad, es contador de profesión y sufre de cirrosis hepática, lo que le ha traído como consecuencia tumores en la nariz.

"Lo que yo padezco es un tipo de cirrosis, enfermedad del hígado, me preguntan si sufro de dolores y la verdad es que no, pero ya es bastante grande lo que yo tengo que podría llegar a afectar mi respiración. Antes no me quería operar pero hoy quiero hacerlo y es por ello que pido apoyo a la ciudadanía, recuperar mi perfil griego" , señaló bromeando el Pichón.

Luis López es conocido a nivel local por su manera de declamar, además de trabajar en la "línea" cuando había flujo de turismo, su pasión por la escritura le ha permitido desarrollar poemas, entre ellos un poema para su primogénito y para algunos personajes nogalenses.

Para cualquier aportación para ayudarlo a solventar los gastos médicos, Luis López puso a disposición una cuenta bancaria a nombre de Rosa López, 4189143254229241, y agradeció de antemano a quien brinde la ayuda solicitada.