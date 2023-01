Al son que le pongan, "Cali" ameniza toda clase de eventos en la frontera

Este personaje ya es un icono de Nogales, empresas comerciales le contratan para amenizar las aperturas de sus negocios, como a las ya establecidas.

Ricardo Ruiz, mejor conocido como "Cali" es todo un personaje en la frontera de Nogales, Sonora.

Bailador desde los 12 años, ameniza todo tipo de fiestas, desde bodas, quinceañeras, bautizos, cumpleaños y muchos.

"Mi pasión ha sido siempre bailar, mi padre que en paz descanse fue el que me motivo a seguir mi instinto de bailarín, me gusta todo tipo de música, cumbias, rancheras, rock, reguetón, rancheras todo lo que me pongan se los bailó" , compartió Ricardo Ruiz.

Soltero, aficionado a los bailes, y muy servicial a sí se cataloga "Cali", Ricardo Ruiz.

Usted puede encontrar a este simpático personaje los fines de semana en el Centro de Abastos de avenida Los Maestros, y disfrutar del baile que ofrece a los compradores de los locales comerciales del lugar.