"El dinero de los sonorenses será manejado de manera transparente": Huerta Urquijo

HERMOSILLO, SON.- "Quiero darle a los ciudadanos la seguridad de que cada peso que aportan de sus impuestos va a ser manejado de manera transparente", prometió Beatriz Elena Huerta Urquijo, auditora mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

A una semana de rendir protesta en su nuevo cargo, la auditora mayor del ISAF comentó, en entrevista con el periodista Marcelo Beyliss en el programa de Expreso 24/7, edición matutina, que al llegar al Instituto se encontró con personal muy valioso, por lo que está buscando cómo compaginarlo con su plan de trabajo.

"El ISAF ha sido un Instituto muy cerrado hacia afuera. Me he dado cuenta de que hay personal muy valioso. Tenemos 80 plazas. No podemos juzgar a todo el personal del ISAF si alguien se equivocó", expresó.

La funcionaria del ISAF compartió que el año pasado se hicieron 2 mil auditorías, sin embargo aseguró que ya hay un avance del 77 por ciento en cuanto al cierre de las mismas, que se tienen que presentar el último día de agosto. Sobre las 400 auditorías en tiempo real que se pidieron el año pasado, cuando fue el cambio de Gobierno, todas están cerradas, aseguró.

Beatriz Elena Huerta Urquijo compartió que, después de 13 años ejerciendo su carrera como Contador Público en iniciativas privadas, la invitaron a participar en la Academia, en la Universidad de Sonora.

Además, tiene una estancia en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Derecho Financiero, Mercantil y Tributario, en donde estuvo trabajando de la mano con el Dr. José Manuel Almudí Cid, quien actualmente se desempeña como director de la Escuela Jurídica de la Universidad Complutense.

La también Dra. en Estudios Fiscales compartió sentirse orgullosa de postularse como auditora mayor del ISAF, pues sabía que tiene las herramientas que le aportó su experiencia dentro de la iniciativa privada.

Hace una semana Huerta Urquijo rindió protesta para ocupar el cargo de auditora mayor del ISAF, decisión que fue avalada por mayoría de los legisladores al contar con el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes durante la sesión extraordinaria celebrada en el Pleno del Congreso local el martes 7 de junio.

"No he estado dentro del sector gubernamental, lo que veo como ventaja porque me hace ahorita no tener ningún compromiso. Además, no pertenezco a ningún partido", finalizó.