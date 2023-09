Alfonso Durazo tratará tema de altos costos de energía con CFE

El gobernador de Sonora afirmó que se reunió con Manuel Bartlett y ahora se reunirá con CFE Noroeste para analizar los motivos de los cobros atípicos de energía eléctrica en el último bimestre.

Tras una reunión que el Gobernador de Sonora sostuvo con el director de Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Ciudad de México, Manuel Bartlett, informó que este martes 12 de septiembre se reunirá con directivos de la CFE Noroeste para analizar el consumo atípico de electricidad durante el pasado bimestre en Sonora.

Alfonso Durazo Montaño indicó que según lo informado por los directivos regionales de la empresa de electricidad, el consumo excesivo de luz llevó a la gente de pasar a una tarifa subsidiada a una no subsidiada, lo cual fue la punta de lanza para el aumento en los recibos de los usuarios en el Estado.

"CFE insiste en el argumento de que ha sido un consumo atípico, exagerado, lo que multiplicó o llevó a la gente a pasar de una tarifa subsidiada a una no subsidiada; la parte subsidiada se conserva pero se incremta el consumo en la parte no subsidiada y eso es lo que finalmente justificaría el monto de los recibos. Yo le he pedido a CFE que me ayude a revisar y que analice la posibilidad de que no sea sólo esa la razón del incremento", comentó.

#ÚltimoMinuto confirma gobernador @AlfonsoDurazo que tras reunión con @ManuelBartlett en #CDMX, mañana se reúne con directivos de la @CFEmx en #Sonora para dar pie a acuerdos relacionados con las quejas de miles de sonorenses por los altos cobros por uso de energía eléctrica pic.twitter.com/noAIjJQqAQ — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 11, 2023

Asimismo el mandatario estatal explicó que está analizando otros caminos para apoyar a los usuarios de CFE que se vieron afectados por el incremento en sus recibos de consumo de electricidad, por lo cual aseguró que quiere sustentar el argumento de Comisión Federal de que el exceso de consumo fueron por las altas temperaturas registradas por arriba de los 47°C que no solamente en Hermosillo.

Sobre los supuestos aumentos en la tarifa de luz, Durazo Montaño aseguró que no ha habido un incremento en las tarifas tal y como se había estado mencionado.

Con respecto a la marcha de la Unión de Usuarios de Hermosillo, el gobernador aseguró que la población tiene el derecho de manifestar su inconformidad, asegurando que no están solos y que estará gestionando ante CFE soluciones para los usuarios.