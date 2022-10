Hasta llantas encuentra Oomapas en drenaje de Cajeme

Residuos y basura de gran tamaño llegan de forma intencionada a las líneas de drenaje, provocando colapsos que afectan a la comunidad.

Grandes piedras de concreto, tablas de madera, tambos y hasta llantas, son algunas de las cosas que personal del Oomapas de Cajeme ha encontrado en los pozos de visita de Ciudad Obregón, lo que ha ocasionado severos problemas de drenajes colapsados.

Durante la atención de un reporte que hicieron vecinos de la colonia Valle Dorado, el director del Oomapas de Cajeme, Luis Castro Acosta, explicó que se han cambiado algunas líneas de drenaje porque se encuentran estos artículos de gran tamaño que forzosamente son ingresados por personas y no llegan ahí por accidente, por lo que lo consideran como un acto de vandalismo.

“Es un tema claro de sabotaje en esta zona, hemos hecho muchos esfuerzos para poder atender esta situación de los drenajes, pero nos estamos encontrando piedras de concreto adentro en los pozos de visita, esto no quiere decir que no llegan por sí solos, estos no se fueron por la taza del baño, ni por el lavamanos, el tema es muy extraño que lo hemos platicado aquí con los vecinos y vamos a hacer el esfuerzo de poner más atención en este tema” , expresó.

Consideró que los responsables de estos actos podrían tratarse de personas externas que buscan crear malestar en la población, pues debido a estos actos de vandalismo se genera el problema de drenajes tapados.

“Invitamos a que si ven a alguien haciendo estos actos lo reporten a Seguridad Pública y se pueda evitar este tipo de escenarios, esas cosas no llegan hasta ahí solos, eso lo quiero dejar claro, que alguien está tratando de generar ese malestar en la sociedad” , indicó.

Agregó la importancia de que los usuarios se regularicen en los pagos del servicio del agua potable, pues de esta manera el organismo obtendrá más recursos para la compra de equipamiento y se eficientice la atención de este tipo de reportes.