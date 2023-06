Drogas y armas en escuelas deben ser reportadas a las autoridades y padres

Ricardo Alcaraz Ruíz, director general de Conviviencia, Protección Civil, Salud y Seguridad Escolar Territorial, informó para el noticiero EXPRESO 24/7, que instalaron una mesa de seguridad con C5, Protección Civil, Secretaría de Salud y Sagarpa, para ver de forma integral un procedimiento.

Ante hallazgos de droga o armas en alumnos de nivel escolar básico, como primaria o secundaria, es importante que el hecho sea reportado con jefes directos, autoridades y a los mismos padres del menor para realizar las acciones correspondientes.

Ricardo Alcaraz Ruíz, director general de Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad Escolar Territorial, informó para el noticiero EXPRESO 24/7, que instalaron una mesa de seguridad con C5, Protección Civil, Secretaría de Salud y Sagarpa, para ver de forma integral un procedimiento de actuación para estas situaciones.

"Los Maestros y los directores de los centros de trabajo no tienen bien definido cuál es la ruta y de qué manera tienen qué atender estas situaciones que se les presentan, y por esa razón ayer en la mañana instalamos esta mesa y vamos a arrastrar el lápiz, vamos a hacer un protocolo de manera infográfica qué es lo que tiene qué hacer el director a la hora de encontrar a un alumno con un arma, drogas o vapeador", comentó.

A decir del dirigente de la dependencia estatal, actualmente no cuentan con un procedimiento para actuar, sin embargo, indicó que cuando se sorprende a un alumno con un vapeador, lo primero que se tiene que hacer el director es dar conocimiento a sus jefes directos, como la dirección general de Secundarias o al supervisor.

Posteriormente, debe contactar al padre o tutor del menor y llamar al número de emergencias 911 para denunciar la situación, para que se genere un folio y, dependiendo de las circunstancias y la edad del menor, es a la instancia a la que se le dará vista o conocimiento para que se atienda la situación correctamente.

Trabajan de la manos con padres de familia

"Tenemos una dirección general que está adscrita a políticas educativas, que es quien se encarga del enlace con los padres de familia, vamos a trabajar en conjunto para que en estos mismos procedimientos incluyamos a los padres de familia, estamos en contacto con Silvio Luna, representante de los padres de familia a nivel estado y en todo momento han tenido conocimiento de este tipo de incidencias y hemos trabajado de la mano", dijo.

Detalló que, la asociación de padres de familia tiene un programa que están planteando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh) con el tema de 'Mochila Segura', donde se intenta revisar las mochilas de los alumnos, para tener una mayor seguridad a través de los padres de familia y así, tener una zona escolar segura.

Asimismo, mencionó que es muy poco lo que han encontrado en tema de vapeadores y drogas, sin embargo, la manera en la que trabaja la coordinación a su cargo es mediante mesas con la Secretaría de Salud, donde se reúnen periódicamente para generar acuerdos y la dirección general de Salud Mental tiene un catálogo de talleres y capacitaciones en el tema de adicciones y la idea es implementar estos talleres en todo el estado con los propios alumnos.

"El objeto de este taller es fortalecer a nuestros jóvenes en habilidades para la vida, como lo es la empatía, el buen humor, el autocontrol, los cuales son un conjunto que genera un escudo protector ante situaciones de riesgo y esto le brinda herramientas al alumno para decir no en una situación de riesgo, decir no a un vapeador, no al tabaco o alguna droga, vamos a intensificar esta campaña", manifestó.

Destacó que, en este año están trabajando estas campañas en educación primaria y secundaria, pues la incidencia de estas situaciones está focalizada en secundarias, mientras que en primarias son casos nulos, pero se enfocan en primaria en la que impactan a una población estudiantil de cerca de 30 mil estudiantes, por lo que focalizarán por regiones donde se presenta la mayor incidencia de estas situaciones, para llevar a los expertos para que den las capacitaciones y talleres preventivos para que los alumnos puedan decir que no.

Casos de peleas o riñas entre alumnos

Por otro lado, dijo que la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), trabajó en un programa de salud socioemocional, donde detectaron miedo de realizar preguntas a los docentes, miedo a que se rieran de ellos y miedos en general, por lo que es importante trabajar con la Secretaría de Salud y a través de psicólogos les den todos los talleres que necesitan los alumnos para que aprendan a sobrellevar las cosas.

"Vamos a tener que integrar al DIF, para encontrar la instancia idónea competente para elaborar un taller o capacitación para que nos ayude en el tema socioemocional, para no nomás enfocarnos en el tema de drogas y armas, sino también generar un ambiente al interior del plantel seguro y que la única preocupación del alumno sea aprender", aseguró.