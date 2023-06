Centro de Rehabilitación 'Cida' preparado para atender adictos al fentanilo

Mauricio Ramírez González, director del Centro de Rehabilitación "Cida" Guaymas, informó para el noticiero EXPRESO 24/7, que esta droga es muy adictiva y lamentablemente los consumidores la paga con sus vidas.

A pesar de que no se han recibido a personas consumidoras de fentanilo en el Centro de Rehabilitación "Cida", en Guaymas, aseguran que cuentan con la preparación para atenderlos en caso de que llegaran a la clínica.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Francisco Sergio Méndez, en la entidad se han registrado diez fallecimientos relacionados con el consumo de fentanilo y han detectado consumo, tráfico y su circulación en diversos municipios como Nogales, San Luis Río Colorado, Hermosillo y Guaymas

Mauricio Ramírez González, director del Centro de Rehabilitación "Cida" Guaymas, informó para el noticiero EXPRESO 24/7, que esta droga es muy adictiva y lamentablemente los consumidores la paga con sus vidas.

"Hay diez muertes en el estado de Sonora, aquí en nuestra región no han habido muertes y referente a lo que es el tráfico y consumo de fentanilo, nosotros como institución no hemos recibido ningún paciente que venga con el consumo del fentanilo", comentó.

Sin embargo, el director del centro de rehabilitación aseguró estar preparados en caso de que lleguen personas consumidoras de esta droga, gracias a los cursos y pláticas que han recibido por parte de la Secretaría de Salud y por investigaciones propias con el médico del lugar para poder atender los casos.

Naloxona es de difícil acceso

De igual manera, mencionó que tienen conocimiento del medicamento que sirve como antídoto para los casos de sobredosis de esta droga llamado "Naloxona", no obstante, no tienen conocimiento de cómo conseguirlo, debido a que no es de fácil acceso.

"El consumidor no está pensando en un bloqueador o antídoto, solo está pensando en consumir, cuando se da el caso de algún tipo de sobredosis que pueda llegar a un hospital, ahí es donde realmente se le puede atender y darle el antídoto", indicó.

A decir del director del Cida, este medicamento no está a la venta y se adquiere a través de donaciones, sobre todo, en las fronteras, las cuales están más expuestas al consumo de estos narcóticos.

Ramírez González señaló que, la droga de impacto que están atendiendo actualmente es la metanfetamina o 'Cristal', desde hace más de 20 años, sin embargo, también llegan personas con otro tipo de consumo, como mariguana o inhalantes.

El tratamiento para estos pacientes puede variar por el tipo de consumo, edades, años del uso de la droga, pero la estancia que manejan por paciente es de tres meses como mínimo y con la valoración de médicos se determina si requieren más tiempo para darlos de alta.