Denuncian a director de primaria por acoso; padres temen por sus niños

Los padres de familia aseguran que no es la primera vez que el director recibe este tipo de acusaciones.

Un grupo de padres de familia de la primara Carmen Sánchez denunciaron supuestos actos inapropiados al interior del plantel, pues aseguran que el director ha realizado comentarios en doble sentido, lo que podría interpretarse como acoso hacia los menores de edad, situación que ha causado preocupación entre varios niños del plantel que manifiestan sentir miedo al acudir a clases.

Cristina Quintero, madre de familia, mencionó que el pasado viernes su hija de 7 años le platicó que escuchó comentarios que hizo el director, y desde entonces tomó la decisión de no llevarla a clases hasta que las autoridades intervinieran, ya que teme que sea víctima de algún delito que afecte contra su integridad.

“El viernes mi hija escuchó gritos en el baño y vio a una de sus amigas salir, y le dijo que el director decía que le gustaba hacer cosas del amor y esas que embarazan. Yo a el escuchar a mi niña decirme eso me quedé con un foco de alerta, entonces por eso empezamos a hacer esta unión entre los padres de familia, porque no es la primera vez que pasa algo así con ese director” , expresó.

José Cardona, padre de familia, contó que desde hace días su hijo de 8 años tiene una actitud diferente y dice que no quiere acudir a clases por miedo, cosa que le llama la atención pues normalmente el niño disfrutaba de ir a la escuela.

“Yo nunca había batallado con mi hijo, lo tuve que meter a fuerzas al salón, le comenté que si qué pasaba y él se salió corriendo y se subió hasta el asiento de atrás del carro. Me dice que tiene miedo, pero no señala a nadie en específico, me siento asustado porque él no es así, lo voy a tener que llevar a terapia para saber qué está sucediendo” , indicó.

También, denunciaron que el director tiene una actitud grosera y prepotente, pues en varias ocasiones han visto cómo se comporta con el personal docente, además que no tiene una buena comunicación con los padres de familia.

“Me ha tocado ver al director cómo trata a los maestros, todos entran con miedo aquí, nos ha tocado ver niños llorando, esto además del presunto acoso que reciben las niñas en los baños. Nosotros tememos que pase algo más y que exista contacto físico con un niño, por eso queremos que se investigue y que saquen a esta persona” , aseguró Brenda García.

HAY ANTECEDENTE

José Humberto Rivera, padre de familia, dijo que la persona que dirige este plantel ya tiene antecedentes de reportes de este tipo en otra escuela de Ciudad Obregón, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que estos hechos sean investigados.

“Una persona así no debería estar dando clases, yo tengo dos hijos aquí y me da bastante miedo que les pase algo, si alguien lo está protegiendo es algo inmoral, si las autoridades no nos apoyan con este problema y no hay una solución, vamos a tener que tomar cartas en el asunto, si tenemos que llegar a los tiempos de usar la fuerza de la gente, pues lo vamos a hacer, pero no lo vamos a permitir” , apuntó.

Precisó que hay padres que no están enterados de lo que está sucediendo en este plantel, pues algunos solamente los dejan en la puerta y se van, es por ello que están tratando de comunicarse con todos para que analicen la situación de cada menor.

Actualmente se están organizando para interponer una denuncia oficial ante la Fiscalía de Sonora, con el fin de que estos hechos sean investigados conforme a la ley.