"No hay nada", diputada Brenda Córdova responde a su supuesta salida

Firme en su posición como diputada local por el Partido Verde en el Congreso del Estado es como se manifestó Brenda Córdova Bussani.

La legisladora local respondió así a comentarios en redes sociales y medios de comunicación, en torno a su eventual salida del poder legislativo, por una eventual solicitud de regreso al escaño de la aún titular del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora Lirio del Castillo Salazar.

"No, no, no hay nada es oficial, a mí no me han comunicado nada, mientras ella no me lo diga o no me lo digan de secretaria todo son rumores, si se desató ahí en el Congreso muy fuerte, pero o sea desconozco", señaló.

Informe legislativo

Señaló que tan firme sigue en su cargo que el próximo día 11 de octubre estará presentando su primer informe legislativo, como lo marca la norma, y su difusión arrancará el día 4 de octubre.

"El día 11 de octubre a las 17:00 horas va a ser mi informe de todo este año que tenemos de trabajo, y traemos también agenda para mediados de octubre, es un foro del Río Colorado, que va a ser en Nevada, soy comisionada del congreso, por lo que aún tenemos agenda", dijo.

Confirmó que sí ha tenido comunicación con Lirio del Castillo, quien es diputada local propietaria con licencia, pero que no se ha tocado este tema.

“Sí hemos tenido llamadas, me dice hola como estas, pero no, de otro tipo de temas no los hemos planteado”.

Respecto a la posibilidad de que tras un eventual regreso a la legislatura, Lirio del Castillo pudiera sumarse a la bancada del PAN, descartó ese escenario.