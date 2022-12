Día Mundial del Otaku no pasa desapercibido en Hermosillo

Hermosillo es una ciudad que no es ajena al tema y que en los últimos 10 años ha crecido en tanto a comunidad y mercado otaku, hoy en día es un mundo atractivo para grandes y pequeños.

Este 15 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Otaku, que aunque no es una fecha oficial, es una celebración que ha cobrado poder a través de las redes sociales por esta comunidad.

El término Otaku es empleado en Japón y en el mundo para referirse a una persona que es aficionada al anime y manga, esto conlleva desde consumirlo como producto visual hasta comprar accesorios relacionados al tema y encarnar con disfraces a los protagonistas de las series animadas.

Fue el "Mundo del Cómic", ubicado en Fronteras y Luis Encinas, uno de los establecimientos pioneros en el tema.

“Ahí nació todo, en el mundo del cómic, todas las tiendas que están ahorita partieron de ahí, porque aparte de que era el único lugar que había, la gente ahí creció y se desarrolló y me imagino que tomó el valor para hacer sus lugares porque el mundo del cómic es un lugar al que vas a divertirte”, señaló, Jesús Antonio Parra Covarrubias, actual socio de la tienda.

Buscaba un espacio para competir en duelos de cartas

El "Mundo del Cómic" principalmente tenía un público meta y una venta de productos específicos, todo relacionado a cómics, término relacionado a historietas de superhéroes principalmente dibujadas y escritas por estadounidenses.

A la edad de 12 años Jesús conoció el establecimiento buscando un espacio para competir en duelos de cartas y a sus 23 años, cuando concluyó su carrera, se unió como socio y comenzó una evolución del antiguo concepto.

“Introducimos ese giro porque era el que a mí me gustaba, me gustan los cómics, pero no me considero experto ni mucho menos, ahorita somos dos socios los dueños del Mundo del Cómic y la otra persona es la más experta en cómic, yo entré con el peso del anime y el manga” , compartió Parra Covarrubias.

El mundo de los cómics es padre de las tiendas de productos anime que hoy existen en diversos puntos de la ciudad de Hermosillo, pero también existe una madre de las convenciones “Otaku” y esta se llama Chibi Anime Fest (CAF) de la cual actualmente Jesús Parra es Organizador.

El CAF

La CAF es una convención que inició en el departamento de letras que nunca pensó tener el impacto e importancia para esta comunidad, como la tiene hoy en el noreste del país, siendo el evento de su tipo más relevante en el año.

“Este evento llamado Chibi Anime Fest, que significa convención de anime en pequeño, chibi es una palabra japonesa para decir pequeño, lo hicieron en el departamento de letras de la Unison, era el segundo al que a mí me tocó ir”.

“Esta primera convención a la que yo fui en Hermosillo, constaba de concurso de cosplay que es de disfraces, torneo de cartas de Yu Gui Oh, concurso de karaoke que es de canto y mini juegos, así como actividades al aire libre” recordó Azrael Ruiz Armenta.

Azrael Ruíz, actualmente trabaja de gerente en la tienda Coleccionables RR, un establecimiento ubicado en el Pabellón Reforma que vende diversos productos relacionados a los animes, así como figuras coleccionables.

La Expo Otaku

El joven es también organizador de una convención de nombre Taokon más conocida como la posada otaku que se realiza en el mes de diciembre y ahora también la Expo Otaku a mitad de año.

“Antes no era tan fácil organizarlas porque no había redes sociales, pegábamos carteles en postes para darle difusión al evento, los pegábamos también en las pocas tiendas que había, se daban a conocer de boca en boca y también íbamos a las escuelas a volantear” , mencionó Azrael.

Estas convenciones cuentan con diferentes actividades, pero la que más llama la atención son los Cosplay, trajes fabricados por los asistentes que buscan interpretar a sus personajes favoritos de los mangas, anime o videojuegos.

Una de las cosplayer más solicitadas en las convenciones regionales es Kinady Emireth Navarro Lugo o Kiny Venom como ya es conocida en el medio.

“Mi gusto por el anime empezó desde muy pequeña, a mí me gustaba mucho lo que es Dragon ball, es uno de mis animes favoritos y al crecer me di cuenta de que existía todo esto de los cosplayers”

“Para mí era una fantasía que en los cumpleaños me vistieran de un personaje y me encantaba, entonces hace 10 años yo me di cuenta de que había muchachas que les gustaba vestirse entonces comenzó esa transición de ser una persona que le gustaba el anime, a ser una cosplayer otaku” compartió Kinady Navarro.

Los cosplays

Los precios de los trajes varían cuando ya eres un artista del diseño de cosplays, Kinady mencionó que el traje más caro que ha fabricado le ha costado alrededor de 2 mil 500 pesos, a su vez, hay trajes que no le han costado nada fabricarlos.

“Yo empecé a aprender a coser, a mejor cortar las pelucas a mejorar todo esto, esta pasión del cosplay me ayudó a seguir uno de mis más grandes hobbies que es, aprender a hacer cosas nuevas y hacer las manualidades, entonces como a mí me gusta mucho, me ayudó a aprender, seguir y mejorar” , detalló la cosplayer.

Kinady tiene 25 años, se está preparando como psicóloga, trabaja como edecán y en un call center, pero también gana dinero vendiendo cosplay; recalcó que hacer los trajes y comprarlos tienen una diferencia económica muy grande pues el arte de hacer un cosplay tiene un alto costo de mano de obra, llegando a costar algunos hasta más de 12 mil pesos.

Pero no solo los trajes tienen altos costos en el mundo de los otakus, existen también juegos de cartas coleccionables en la que una carta valiosa puede llegar a costar más de 20 mil pesos, incluso comentan que en Sonora, existe una persona que tiene una colección de cartas de Yu Gui Oh, valuada en más de un millón de pesos.

Jesús Antonio Parra Covarrubias, compartió que después de la pandemia no se ha realizado nuevamente el CAF, pero en el mes de mayo del 2023 esta festividad regresará.

Azrael Ruiz, compartió que en el mes de enero del 2023 regresará la Taokon, ya que por tiempos apresurados, no se pudo realizar este 2022.