'La Güera' sacó adelante sola a sus 5 hijos

Ya hasta con bisnietos a sus 59 años, María del Rosario tiene una vida tranquila luego de años luchando por llevar alimento ella sola a la mesa de sus 5 hijos.

A sus 59 años, María del Rosario Moreno Beltrán disfruta de su vida tranquilamente; todas las mañanas se levanta y pone el puesto de comida con el cual ayudó a salir adelante a sus cinco hijos.

Con mucho orgullo, la mujer disfruta de su familia completa, que ya cuenta con nietos y hasta bisnietos.

Aún cuando la tranquilidad reina en la vida de María del Rosario, su vida no siempre fue así, ya que desde muy joven tuvo que tener una fortaleza para hacerle frente a la adversidad y aún así dar una sonrisa ante el mundo, pues, pese a los problemas, siempre agradeció el tener salud para seguir acompañando a sus hijos.

A la edad de 16 años, la mujer originaria de Badiraguato, Sinaloa, se convirtió en madre, en lo que sería su primer matrimonio donde tendría un hogar y se dedicaría de lleno a la crianza de sus hijos.

No fue sino hasta sus 29 años que su vida daría un giro inesperado, pues al divorciarse y mudarse a Baja California, comenzaría una vida difícil para ella y sus cinco hijos que llevaba a cuestas hacia la meta del desarrollo.

“A mí me tocó una etapa preciosa, donde yo no movía ni un solo dedo porque el papá de mis hijos tenía hasta dos ayudantes en la casa. La verdad disfrutaba mucho a mis hijos y me encargaba de ellos, el problema fue cuando me quedé sola” , señaló.

La misma necesidad la hizo establecerse en Sonora, pues el trabajo y el ritmo de vida no fueron lo mejor para su misión de sacar adelante a sus hijos, por lo que una vez en la entidad ella se hizo de herramientas necesarias para salir adelante.

“Me tocó una suerte muy buena que me encontré a una segunda mamá y ella me enseñó a hacer muchas cosas de las que sé hoy, pero yo no sabía ni comprar una prenda de vestir para mí” , dijo con seriedad la madre de familia.

Buscarle a toda costa

“Hijuesu máquina, si yo pudiera volver el tiempo atrás, Híjole, era bien dificilísimo el salir adelante, sin tener familia en Sonora más que los hijos, sin saber nada y todo eso, fue un poquito difícil, pero con el amor que uno le tiene a sus hijos, no hay imposibles para tener a sus niños bien” , dijo María del Rosario con mucha tranquilidad.

La madre de familia dijo que ella siempre quiso que sus hijos tuvieran una estabilidad económica como la que tenían cuando ella estaba casada, por lo que la hizo de mamá, papá, tía, amiga, en verdugo también porque tenía que ser dura para poder educarlos.

“Gracias a Dios no me quejo de haber sido mamá soltera, porque saqué a mis hijos adelante y ni uno me salió malandrín, ni rateros ni nada de eso” , dijo contenta.

A decir de María del Rosario Moreno Beltrán, no hay dicha que se le compare el tener a su familia contenta y a sus hijos sanos, ya que hace ocho años, dos de sus hijos padecieron enfermedades complicadas.

“A un hijo le dio cáncer, a otro lo tuve en coma en el hospital, ¡n’ombre, me estaba volviendo loca!” , dijo en un suspiro.

Aún así se mantenía firme para estar al cien por sus hijos, estar en su trabajo y atender a sus ‘tesoros’ enfermos, los cuales salieron adelante años después.

El negocio

María del Rosario Moreno Beltrán, quien tiene 13 nietos y 2 bisnietos, dijo que desde hace más de 12 años se dedica a la venta de tacos estilo Mexicali, donde cada mañana se pone a hacer tortillas de maíz y preparar los guisados para salir afuera de su vivienda en la colonia Ladrillera.

A “La Güera”, como le conocen por el nombre de su taquería no le ha faltado...“gracias a Dios” su clientela para poder salir adelante y completar el sustento y que, aún con las bajas, ha podido servir a sus hijos un plato en su mesa.