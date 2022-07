Detienen obras de remodelación del Mercado Municipal de Navojoa

NAVOJOA, SON.- Por falta de reparación de las instalaciones eléctricas del inmueble del Mercado Municipal, las obras de remodelación se mantienen en pausa, declaró Irma Aurora González Agramón.

La presidenta de la Unión de Locatarios señaló que las obras de reparación de tejabanes ya están autorizadas por autoridades municipales, estatales y federales, pero no se han podido llevar a cabo por el riesgo que representa el cableado eléctrico.

"No hay fecha exacta para que se inicien las obras del Mercado Municipal. No se pueden mover los tejabanes viejos, ni se puede trabajar en donde se va a meter la línea de energía eléctrica, si no hay primero un cableado correcto y seguro"