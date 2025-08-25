Detenido el Director Jurídico de Nogales, el Gobierno reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad.

Tras la reciente detención del Director Jurídico del ayuntamiento de Nogales, Juan Manuel Ruiz Hernández, en la garita Dennis DeConcini, según el reporte oficial, el gobierno de la ciudad de Nogales emitió su postura ante el caso.

El Gobierno Municipal de Nogales informó a través de un comunicado en la página oficial que ha tenido el conocimiento sobre la detención del Director Jurídico y este hecho corresponde al ámbito personal y legal del funcionario y será en ese marco en que las autoridades competentes determinen las responsabilidades correspondientes.

Además, aseguró que la administración municipal reitera con firmeza que ninguna situación individual está por encima del interés público, por lo que las funciones de la dirección jurídica continúan de manera normal, garantizando la atención y servicios a la ciudadanía.

El Gobierno de Nogales mantiene su compromiso inquebrantable con la transparencia, la legalidad y el bienestar de la comunidad, principios que guían cada decisión y cada acción de esta administración, refirió el comunicado oficial.

La detención se llevó a cabo a las 03:38 horas del 24 de agosto, quedando a disposición de la Dirección General de la Policía Estatal Investigadora y posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario de la frontera de Nogales.