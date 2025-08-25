La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa sobre corte de energía programado en dos colonias de Hermosillo para trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el próximo miércoles 27 de agosto se realizará una suspensión temporal del suministro de energía eléctrica en dos colonias de Hermosillo, como parte de trabajos de mejora a la infraestructura.

De acuerdo con el aviso, el corte se aplicará en Villa Verde Nueva y San Germán, en un horario de 09:30 a 13:30 horas, con una duración aproximada de cuatro horas.

La paraestatal detalló que las labores consisten en la conexión de un circuito aéreo de la subestación Pueblitos, lo que permitirá mejorar la calidad y continuidad del servicio en la zona norte de la ciudad.

CFE agradeció la comprensión de los usuarios y explicó que, por motivos de seguridad para las cuadrillas de mantenimiento, los trabajos solo pueden realizarse con las líneas desenergizadas.

Para reportes, dudas o aclaraciones, los usuarios pueden comunicarse al 071, disponible las 24 horas.