De acuerdo a una fuente que cita la agencia de noticias Associated Press, Chávez Jr dejó el penal este domingo, a pocos horas de su audiencia.

Este domingo el boxeador Julio César Chávez Jr. dejó el Centro Federal de Readaptación Social 11 (Cefereso 11), prisión de máxima seguridad de Hermosillo, donde estaba recluido derivado de una investigación en su contra por delincuencia organizada.

De acuerdo a una fuente que cita la agencia de noticias Associated Press, Chávez Jr dejó el penal horas después de que un juez federal decidiera vincularlo a proceso por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de participar sin funciones de dirección, administración ni liderazgo para la introducción clandestina a México de armas de fuego.

Ayer, se llevó a cabo una audiencia, de manera virtual, en el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, donde se decidió que el hijo de la leyenda del boxeo en México lleve su proceso en libertad provisional.

El abogado Rubén Fernando Benítez había adelantado que el pugilista sería puesto en inmediata libertad, ya que así lo decidió el juez debido a que la ‘’Fiscalía no justificó que deba continuar privado de su libertad para el proceso, pero le impusieron unas medidas muy estrictas’’ .

Benítez dijo que Chávez Jr es el primero interesado en seguir este proceso para llevarlo a su conclusión y ‘’establecer sin lugar a duda de nadie, soterrar estas especulaciones y conjeturas y demostrar que no tiene culpabilidad alguna’’ .

El boxeador mexicano fue deportado el pasado lunes al país y entregado en la Garita de Nogales, tras ser detenido el 2 de julio en California, debido a la orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras la decisión del juez, se impuso que el boxeador no pueda salir del país a menos de que haya solicitado un permiso y que sea justificado por motivos de su actividad deportiva. La próxima audiencia está programada para el próximo 24 de noviembre.