Francisco Flores perdió la vida la madrugada de este lunes tras ser impactado por una camioneta asignada a la AMIC.

Este lunes se ejecutó una orden de aprehensión contra el agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) involucrado en el accidente de tránsito que ocurrió la madrugada del domingo en San Carlos, Guaymas, y que provocó la muerte de Francisco Flores Cornejo, de 28 años.





Detalles del accidente

El comisario general de la AMIC, Carlos Alberto Flores, informó que el agente circulaba por el bulevar Tetakawi cuando impactó a la motocicleta del joven, quien no portaba casco al momento del choque, lo que agravó sus lesiones y derivó en un desenlace fatal.

“Lamentablemente fue un hecho, un golpe muy contundente. El motociclista no contaba con casco, lo cual agravó la situación”, explicó Flores.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:30 horas del domingo, cuando la motocicleta de la víctima fue impactada por la camioneta oficial que, presuntamente, se desplazaba en sentido contrario. El fuerte choque provocó que la motocicleta se incendiara, requiriendo la intervención de los Bomberos Voluntarios para sofocar el fuego.

Tras el impacto, el agente abandonó la unidad oficial, una camioneta Dodge RAM color blanco, en el puente cercano al entronque con la carretera internacional, donde fue localizada más tarde por la Guardia Nacional.





Fallecimiento de la víctima

Francisco Flores Cornejo fue trasladado inicialmente al Hospital IMSS Bienestar de Guaymas, donde recibió atención médica de emergencia, incluida la amputación de una pierna. Más tarde fue trasladado a la Clínica San José, donde falleció la madrugada de este lunes debido a la gravedad de sus lesiones.

Flores Cornejo trabajaba como mecánico de motocicletas y ayudaba a su madre en labores domésticas.





Investigación

Esta mañana, el agente cuya identidad aún se desconoce, se presentó de manera voluntaria ante la autoridad ministerial. Posteriormente fue internado en el CERESO correspondiente, donde enfrentará cargos relacionados con lesiones, daños a propiedad ajena y abandono del lugar del accidente.

"La persona se fue a atender en el agente por los golpes contundentes que él presentó por el choque, sí, y de manera voluntaria se presentó... en un acto de responsabilidad de responder por los hechos" , señaló Flores.

El comisario señaló que los análisis realizados al agente arrojaron resultados negativos en cuanto a consumo de drogas y alcohol, estando muy por debajo del límite permitido. Sobre el estado del motociclista, los resultados toxicológicos podrán ser consultados por la familia en la carpeta de investigación.

El Departamento de Tránsito Municipal elaboró el Informe Policial Homologado (IPH) para complementar las investigaciones.