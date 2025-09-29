Francisco, el joven motociclista de 28 años, murió en la madrugada.

Francisco Flores Cornejo, de 28 años, perdió la vida la madrugada de este lunes en la Clínica San José de San Carlos, luego de no superar las graves lesiones que sufrió tras un choque ocurrido el domingo en el bulevar Tetakawi.





El accidente en el bulevar Tetakawi

El percance ocurrió poco después de las 04:00 horas, cuando el joven, vecino del sector Ranchitos, circulaba en su motocicleta. Fue impactado por una camioneta Dodge RAM blanca, propiedad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, asignada a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

De acuerdo con los reportes, el vehículo oficial se desplazaba en sentido contrario. Tras el impacto, la motocicleta se incendió, lo que obligó la intervención de Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas.

Francisco quedó tendido en el pavimento con lesiones graves. Paramédicos de Rescate San Carlos lo auxiliaron y lo trasladaron primero al Hospital General IMSS Bienestar en Guaymas, donde incluso se le amputó una pierna. Más tarde fue enviado a la Clínica San José, pero horas después falleció.





El agente huyó del lugar

Testigos señalaron que el conductor de la camioneta, identificado como un agente de la AMIC, se retiró sin auxiliar a la víctima. La unidad fue encontrada en estado de abandono sobre un puente en la salida hacia la carretera internacional.

Horas después, de manera extraoficial, se informó que el agente se presentó ante la autoridad competente para responder por lo ocurrido. Sin embargo, este hecho no ha sido confirmado oficialmente.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido un comunicado sobre el accidente ni sobre la situación legal del agente involucrado.



