Una mujer de la tercera edad fue asesinada presuntamente por su esposo, Rafael “N”, de 70 años, en un domicilio de la calle Plan de Ayala, en Villa Juárez.

Una tragedia familiar estremeció a esta comunidad luego de que una mujer de la tercera edad fuera asesinada presuntamente por su esposo, identificado como Rafael “N”, de 70 años.

De acuerdo con reportes preliminares de la Policía Municipal, el ataque ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Plan de Ayala, entre Santos Degollado y División del Norte, durante las primeras horas del día.

Las autoridades informaron que la agresión se cometió con un arma blanca tipo hacha, lo que ocasionó la muerte inmediata de la víctima debido a la gravedad de las heridas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte, aseguraron la escena del crimen y notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), que ya tomó el caso.

El presunto responsable fue detenido y quedó bajo custodia de las autoridades. La FGJE confirmó que se realizan las diligencias ministeriales correspondientes para esclarecer el móvil y definir la situación jurídica del señalado.

Vecinos de Villa Juárez manifestaron consternación ante lo sucedido y señalaron que este tipo de hechos violentos no son comunes en la localidad. Además, hicieron un llamado a reforzar la seguridad en la zona para garantizar la tranquilidad de las familias.



