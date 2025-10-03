Se espera que la capital sonorense tenga un registro de temperatura mínima de 25°C y tendrá máxima de 41°C este viernes, con cielo despejado y rachas de viento de hasta 40 km/h.

Este viernes 3 de octubre, la capital sonorense registrará una temperatura mínima de 25°C y se espera que el termómetro alcance hasta los 41°C durante la tarde.

El cielo permanecerá despejado, con 0% de probabilidad de lluvias.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, los vientos promediarán 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Condiciones en otras ciudades de Sonora hoy

Ciudad Obregón: mínima de 24°C y máxima de 38°C; cielos despejados

Nogales: mínima de 13°C y máxima de 31°C; ambiente seco

San Luis Río Colorado: mínima de 20°C y máxima de 37°C; rachas de viento moderadas

Navojoa: mínima de 25°C y máxima de 40°C; sin lluvias

Agua Prieta: mínima de 18°C y máxima de 35°C; cielo mayormente despejado con 10% de probabilidad de lluvia ligera

Guaymas: mínima de 27°C y máxima de 37°C; ambiente cálido y húmedo

Vigilancia en el Pacífico

Protección Civil mantiene bajo observación dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico, una de ellas con 70% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas.



