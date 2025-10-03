Hermosillo alcanzará 41°C este viernes; vigilan baja presión en el Pacífico
Se espera que la capital sonorense tenga un registro de temperatura mínima de 25°C y tendrá máxima de 41°C este viernes, con cielo despejado y rachas de viento de hasta 40 km/h.
Este viernes 3 de octubre, la capital sonorense registrará una temperatura mínima de 25°C y se espera que el termómetro alcance hasta los 41°C durante la tarde.
El cielo permanecerá despejado, con 0% de probabilidad de lluvias.
De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, los vientos promediarán 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Condiciones en otras ciudades de Sonora hoy
- Ciudad Obregón: mínima de 24°C y máxima de 38°C; cielos despejados
- Nogales: mínima de 13°C y máxima de 31°C; ambiente seco
- San Luis Río Colorado: mínima de 20°C y máxima de 37°C; rachas de viento moderadas
- Navojoa: mínima de 25°C y máxima de 40°C; sin lluvias
- Agua Prieta: mínima de 18°C y máxima de 35°C; cielo mayormente despejado con 10% de probabilidad de lluvia ligera
- Guaymas: mínima de 27°C y máxima de 37°C; ambiente cálido y húmedo
Vigilancia en el Pacífico
Protección Civil mantiene bajo observación dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico, una de ellas con 70% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas.