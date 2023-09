Desperdicio del 50% de agua en riego de cultivos del Valle del Yaqui

El alcalde Javier Lamarque Cano señaló que, ha recibido diversos estudios en los cuales se señala que el agua que se destina para el ciclo agrícola podría aprovecharse de una mejor manera, siempre y cuando se apliquen diversas estrategias que se han propuesto.

Debido a la falta de aplicación de proyectos tecnológicos en el sector agrícola, autoridades municipales anunciaron que existe un desperdicio de agua de hasta el 50 por ciento en los riegos de cultivos del Valle del Yaqui.

“Hay varios estudios que dicen que existe un desperdicio, ellos dicen que no, que sólo un 5 o 10 por ciento, pero hay coincidencia de varios estudios que señalan que entre el 40 y 50 por ciento se desperdicia en el uso agrícola. No se ha hecho una reconversión tecnológica para hacer más eficiente el riego de cultivos, se ha invertido muy poco en tecnologías como el riego por aspersión o por goteo, no se ha avanzado en eso suficientemente”, destacó.

Resaltó que, actualmente se está trabajando en la rehabilitación de las plantas tratadoras de aguas residuales, por lo que una vez que ese líquido cuente con los parámetros necesarios, se podría destinar para el riego de los cultivos de la región, lo que generaría un ahorro considerable.

“Estamos avanzando en el tratamiento para que el agua tenga buenos estándares y además queremos que una institución autorizada haga un estudio y confirme si es conveniente aplicar esa agua al riego de cultivos para evitar que exista el riesgo de alguna contaminación y que esté en condiciones de atender ese tipo de uso”, comentó.

Estrategias para uso de consumo humano

Además de la agricultura, señaló, también deben implementarse estrategias para el uso de consumo humano, ya que actualmente la sociedad no tiene la responsabilidad al momento de regar sus banquetas o plantas, además de bañarse, lavar, entre otras actividades cotidianas.

Lamarque Cano reiteró que, Cajeme cuenta con el agua suficiente para consumo, uso industrial y agrícola, sin embargo, se está buscando replicar modelos que se han aplicado en Estados Unidos para tener una distribución eficiente del vital líquido.