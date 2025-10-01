Jesús Vasavilbaso aclara rumores sobre migración ilegal en conferencia de prensa en Nogales.

En una rueda de prensa en la línea fronteriza de Nogales, Jesús Vasavilbaso, portavoz de la Patrulla Fronteriza del sector Tucson, aclaró que la información que circula en redes sobre una supuesta apertura de la frontera y cambios en las leyes de asilo es falsa. El funcionario advirtió que estos rumores son utilizados por organizaciones criminales para inducir a migrantes vulnerables a cruzar de manera irregular.

"La frontera no está abierta, esto es mentira para la migración ilegal" , enfatizó Vasavilbaso. "No existen nuevas leyes de asilo. La verdad es que si entran a Estados Unidos ilegalmente, serán detenidos y serán procesados con todo el rigor de la ley. No les será permitido quedarse en Estados Unidos" .

El portavoz explicó que Estados Unidos trabaja en un operativo integral en la frontera para detener el narcotráfico y el contrabando de personas.

"Estamos minimizando las ganancias de las organizaciones de tráfico, afectando su bolsillo" , aseguró.

La rueda de prensa tuvo como objetivo informar a la comunidad sobre la realidad en la frontera y prevenir que más personas caigan en la trampa de los traficantes.

"La Patrulla Fronteriza del sector Tucson continuará trabajando para garantizar la seguridad y prevenir el tráfico de sustancias ilícitas y humanos en la región" , concluyó el portavoz.