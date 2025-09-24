Agentes de la Patrulla Fronteriza en Tucson incautaron más de 20 libras de metanfetamina cristalizada cerca de Ruby, Arizona.

Agentes de la Unidad de Inteligencia del Sector Tucson (SIU) de la Patrulla Fronteriza decomisaron una mochila con más de 20 libras de metanfetamina cristalizada en las inmediaciones de Ruby, Arizona, informó el jefe policíaco Sean McGoffin.

La acción se produjo luego de la detención de varias personas en la zona, lo que desencadenó una búsqueda de drogas ilegales. En ese operativo, los agentes localizaron una bolsa camuflada abandonada que contenía numerosos paquetes envueltos en plástico.

Tras ser trasladada a la estación del sector Tucson, se realizaron pruebas químicas que confirmaron la sustancia. Las autoridades estimaron que el valor en el mercado negro supera los 200 mil dólares.

Aunque no se han presentado cargos en relación con el hallazgo, McGoffin destacó que la incautación representa un golpe importante contra el tráfico de drogas, al evitar que la metanfetamina llegue a las calles.

El cargamento fue entregado a la Administración de Control de Drogas (DEA) para su destrucción.

“Esta acción demuestra el compromiso de las autoridades para combatir el tráfico de drogas y proteger la seguridad pública”, declaró McGoffin.

El decomiso se suma a la tendencia al alza en la frontera. En marzo de 2025, las autoridades estadounidenses reportaron un incremento del 40% en decomisos de drogas respecto a febrero, con la metanfetamina como la sustancia más confiscada, seguida del fentanilo.



