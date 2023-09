Descartan desaparición de Bomberos tras búsqueda de ciclista

En días pasados se informo que un ciclista de 53 años, se perdió cuando salió a practicar ciclismo desde el pasado miércoles, hasta este día a pesar de las labores de búsqueda y rescate del equipo de bomberos el hombre continúa extraviado.

Los tres bomberos que presuntamente se encontraban extraviados en una zona cercana de Estación Oroz, están a salvo y nunca se perdieron, confirmó el comandante de Bomberos de Guaymas, Juan Carlos González Vega.

En días pasados se informo que un ciclista de 53 años, se perdió cuando salió a practicar ciclismo desde el pasado miércoles, hasta este día a pesar de las labores de búsqueda y rescate del equipo de bomberos el hombre continúa extraviado.

"Continuamos trabajando en labores de rescate, no eso cierto la información que circulo sobre los elementos de Bomberos extraviados, no sabemos de donde salió, lamentablemente no hemos tenido resultados positivos para la localización de la persona" confirmó.

Sostienen reunión

El jefe del cuartel de bomberos en el puerto, informó que está mañana llevó a cabo una reunión para determinar el plan de trabajo para este viernes, reanudando la búsqueda con más de 25 elementos correspondientes a las ciudades de Guaymas y Obregón.