Jesús Miguel Acosta Parente, de 3 años, fue visto por última vez el 17 de septiembre en la colonia La Mesa, Nogales.

El menor mide aproximadamente un metro, es de complexión mediana, piel morena, cabello castaño oscuro lacio de longitud media y ojos color café.

Como rasgo distintivo, tiene un quiste en el lado derecho del cuello.

Desde su desaparición, autoridades y familiares mantienen una búsqueda activa en la zona y alrededores. Se han distribuido fichas de localización con la fotografía y descripción del niño, mientras grupos de rescate y vecinos apoyan en los recorridos.

Piden ayuda

La colaboración ciudadana ha sido señalada como fundamental para dar con su paradero. Se pide a la población de Nogales y municipios cercanos mantenerse atenta y reportar cualquier indicio que pueda aportar a la investigación.

Cualquier persona con información sobre Jesús Miguel Acosta Parente puede comunicarse al número de emergencias 911.