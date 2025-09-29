Hermosillo amaneció con 23°C y humedad del 70%, con una máxima de 38°C prevista para este 29 de septiembre.

Hermosillo amaneció este 29 de septiembre con una mínima de 23°C y humedad relativa del 70%. Para hoy se espera cielo mayormente despejado, sin probabilidad de lluvia, y una temperatura máxima de 38°C. Los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 40 km/h, según el pronóstico meteorológico.

Clima en municipios de Sonora

Ciudad Obregón : mínima de 23°C y máxima de 38°C; cielo despejado y 0% de probabilidad de precipitación.

: y máxima de 38°C; y 0% de probabilidad de precipitación. Nogales: mínima de 13°C y máxima de 30°C; cielo despejado y sin lluvias previstas.

y sin lluvias previstas. San Luis Río Colorado: mínima de 24°C y máxima de 36°C; cielo despejado y ambiente seco.

y ambiente seco. Navojoa: mínima de 24°C y máxima de 38°C; cielo despejado y 0% de probabilidad de precipitación.

y 0% de probabilidad de precipitación. Agua Prieta: mínima de 15°C y máxima de 31°C; cielo despejado con 10% de probabilidad de lluvias.

con 10% de probabilidad de lluvias. Guaymas: mínima de 25°C y máxima de 35°C; cielo despejado y sin lluvias previstas.

Panorama general

De acuerdo con el pronóstico, se esperan condiciones estables con cielos despejados en la mayor parte de la entidad. En zonas limítrofes con Chihuahua podrían registrarse lloviznas por la tarde debido a la interacción de una vaguada con la corriente en chorro subtropical.

Además, un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del país y podría ocasionar rachas de viento moderadas y un ligero descenso de temperatura entre el 3 y 4 de octubre.

En el Océano Pacífico se mantiene bajo vigilancia el desarrollo de dos zonas de baja presión con un 50% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas.