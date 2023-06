Desaparece licenciado tras estafar a primaria con construcción de baños

Los afectados señalaron que conocían a la persona de hace mucho tiempo atrás, por lo que confiaron en su palabra sin hacerle firmar un contrato.

Padres de familia de la escuela Centro Preescolar "La Minita" denunciaron ser víctimas de un fraude a manos de una persona de una empresa constructora que les pidió un anticipo de 32 mil pesos 500 pesos para la rehabilitación de un baño que nunca logró concretarse.

Las madres de familia del jardín de niños que se ubica en la Comunidad de Minas Nuevas, Álamos, hicieron pública la inconformidad al no cumplirse el plazo en el que tendría que quedar lista la obra.

" Tenemos desde el mes de marzo con el Lic. Héctor A. M., subdelegado de Servicios Regionales de Álamos, Sonora. El licenciado se presentó como contratista, dijo que se había enterado de la rehabilitación de los baños que teníamos programada y que él podía realizarla ", comentaron.

Las afectadas señalaron que conocían a la persona de hace mucho tiempo atrás, por lo que confiaron en su palabra sin hacerle firmar un contrato.

" Nos dijo que no había necesidad, que él era una persona formal y confiable, así que le dimos la obra pero lo peor de todo fue que también le dimos dinero para la compra de material y una parte de mano de obra para poder iniciar el trabajo ", abundaron.

Destacaron que en lo que quedaba lista la obra la persona les prometió baños portátiles para que los niños no perdieran clases y que en 15 días quedarían terminados los baños.

" La sorpresa fue que todo quedó en obra negra, nos estafó con 32 mil 500 pesos, no entregó facturas y tampoco dio la cara para regresar la cantidad que se le dio en sus manos ", aseveraron.

Imponen demanda

Resaltaron que después de tener tantas consideraciones, se vieron en la necesidad de poner una demanda ante el Ministerio Público.

" Se le cito tres veces y no se presentó. El caso aún no se ha cerrado, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias ya que el señor no ha querido hacerse responsable de lo que hizo ", manifestaron.

Finalmente exigieron la intervención de autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y que el licenciado les regrese el dinero que se llevó con mentiras.