Escuela da certificados falsos y desaparece; denuncian al Ceatt en Obregón

Jóvenes que estudiaron en la escuela privada del Centro de Asesorías Técnicas (Ceatt) de Ciudad Obregón denunciaron la presunta entrega de certificados falsos que no están avalados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), además que el instituto educativo desapareció de un día para otro.

Tras acudir al edificio de la colonia Centro, donde anteriormente estaba el plantel educativo, jóvenes que cursaron del 2021 al 2022 aseguraron que han intentado localizar a las autoridades del plantel, pero no contestan de ningún número de teléfono y las redes sociales oficiales ya no existen.

Actualmente, el edificio se encuentra vació y con un letrero que dice “se renta”, lo que significa que no se tiene rastro de que la escuela de secundaria y preparatoria abierta ofrezca los servicios en Ciudad Obregón.

Mayela Guadalupe, exalumna de este plantel, reportó que personal de la dirección dijo que les entregaría el certificado seis meses después de terminar el ciclo, sin embargo, este documento nunca llegó.

“ A muchas personas nos hicieron dar vueltas, muchos estaban en trámite, a mí supuestamente me iba a llegar el mes que entra, yo ya estaba viendo para entrar a la universidad y seguir mis estudios, ahora resulta que no se va a poder, en diciembre aquí seguían y de repente se fueron, bloquearon sus redes sociales y números telefónicos ”, mencionó.

Mientras que la exalumna Annel Calderón Gastélum dijo que a ella le llegó el certificado el pasado mes de octubre, pero recientemente verificó el folio en la página de la Secretaría de Educación y Cultura, donde se reflejó que el documento no tenía validez oficial.

“ Hay certificados que sí están avalados, sobre todo en estudiantes de hace años, pero en mi caso cuando lo escaneo no me aparece nada. Nosotros nos dimos cuenta porque un compañero nos dijo que en Mexicali estaban denunciando que los certificados son falsos, así que investigamos y nos dimos cuenta que aquí también ”, resaltó.

Las personas que cursaron la preparatoria abierta señalaron que gastaron más de 11 mil pesos, donde a unos estudiantes les cobraban mensualidades de 800 pesos y a otros de hasta mil pesos, mientras que los certificados tuvieron un valor desde los 5 mil hasta los 5 mil 700 pesos.

Hasta el momento se desconoce cuántos son los afectados en Ciudad Obregón, pero se están organizando para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el fin de que se hagan las investigaciones correspondientes.

“ Las cosas no se pueden quedar así, no fueron cinco pesos los que nos quitaron, muchos recurrieron a eso porque queremos un mejor futuro y queremos seguir avanzando con nuestros estudios y no tenemos la posibilidad de ir a una escuela de nuevo, muchos por la edad, el tiempo, tenemos hijos y no podemos ir ”, manifestó Mayela Guadalupe.

Otras ciudades

En redes sociales se ha dado a conocer que en otras ciudades del país se han registrado manifestaciones de estudiantes en contra de esta institución educativa, ya que denuncian la entrega de los certificados apócrifos.

Cabe señalar que además de Ciudad Obregón, la escuela Ceatt también brindaba servicios en Tijuana, Mexicali y Culiacán.