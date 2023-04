Interponen denuncia contra alcalde de San Ignacio Río Muerto

Un ciudadano de la localidad interpuso una denuncia de juicio político en contra de Abel González Ambriz debido a algunas irregularidades en la administración.

Un ciudadano de San Ignacio Río Muerto interpuso una denuncia por juicio político en contra del alcalde, Abel González Ambriz, así como la síndico municipal, Judith Guadalupe González Torres y los integrantes del cabildo, a quienes se les acusa de cometer supuestas irregularidades en la administración.

El denunciante es Héctor Hernández García, quien fungía como Abogado Investigador de Contraloría Municipal del Ayuntamiento hasta el pasado 28 de febrero, por lo que asegura que fue destituido por el alcalde de manera injustificada porque estaba detectando presuntas irregularidades entre los funcionarios actuales.

“En mi calidad de Abogado Investigador de la Unidad de Responsabilidades Administrativas el alcalde me dijo el 28 de febrero que desde ese momento dejaba de trabajar para ese municipio porque ya no quería que siguiera las investigaciones con sus funcionarios, me dijo que si quién me creía y que me retirara desde ese momento” , precisó.

Por este motivo, dijo, lo acusó de presunto abuso de autoridad por entorpecer las investigaciones y delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia, es por ello que se tomó de la decisión de acudir al Congreso del Estado para solicitar el juicio político.

Uso de recursos públicos a su beneficio

Hernández García destacó que la molestia del presidente municipal se debió a que la Unidad de Responsabilidades Administrativas estaba investigando a la sindico municipal por una denuncia que se interpuso en su contra, ya que presuntamente estaba utilizando recursos públicos para trabajar en otro lugar durante su horario laboral.

“Ciudadanos denunciaron que Judith Guadalupe González Torres, en su calidad de Síndico Municipal, inició el ciclo escolar en septiembre 2022 para prestar sus servicios como maestra en una escuela que se encuentra cerca de Navojoa, por lo que se traslada de San Ignacio Río Muerto a ese lugar en el vehículo oficial que le asignó el Ayuntamiento haciendo uso de gasolina y servicios del vehículo” , aseguró.

Precisó que también acusó a la funcionaria de actos de nepotismo, ya que supuestamente tiene a una familiar cercana a cargo de la Dirección de Promoción y Desarrollo Económico Municipal, por lo que también se presentaron pruebas sobre estas irregularidades.

El inconforme precisó que ya se ratificó la denuncia en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, por lo que se espera que en los próximos días se confirme si será procedente o no.