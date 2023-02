Convocan a jóvenes para Misión Juvenil en la Sierra Tarahumara

Un grupo de misioneros de Ciudad Obregón está convocando a más de 200 jóvenes para participar en la Misión Juvenil en la Sierra Tarahumara durante la Semana Santa. El objetivo de esta misión es llevar actividades religiosas a niños y adultos de más de 50 pueblos en la zona.

Misioneros de Ciudad Obregón están convocando a más de 200 jóvenes para que participen en la Misión Juvenil en la Sierra Tarahumara, misma que se realizará en esta Semana Santa para llevar actividades religiosas a niños y adultos de más de 50 pueblos de esta zona.

El integrante de este grupo juvenil, Efrén Leyva, informó que las personas interesadas tienen que asistir a las reuniones que iniciarán el próximo 22 de febrero, donde se les informará las actividades que se realizan durante la estancia en la Sierra Tarahumara.

"En las reuniones se les da toda una introducción de lo que van a hacer. La idea es acudir a más de 50 pueblos para celebrar lo que hace la Iglesia Católica en Semana Santa porque en esa zona casi no hay sacerdotes, por eso nosotros llevamos esa misión”, expresó.

Actividades

Parte de las actividades que se llevan a estos pueblos vulnerables, dijo, es el catecismo para los niños, rezan El Rosario con las señoras, visitan los hogares para hablar sobre temas religiosos y el significado de la Semana Santa.

“Mucha gente nos ha dicho que prefieren la Semana Santa que la Navidad porque vamos, nosotros llevamos piñatas, dulces, ropa y además la convivencia que tenemos con ellos es muy bonita porque les dedicamos toda una semana”, indicó.

Agregó que en los próximos días iniciarán con la colecta de recursos, ropa, cobijas y alimentos no perecederos, con el fin de llevarlos a los pueblos que van a visitar del 2 al 8 de abril del presente año.

Los interesados en vivir esta experiencia deben tener 15 años en adelante y acudir a las reuniones. Para registrarse pueden acudir a la calle 6 de abril esquina con California, donde también se están recibiendo donaciones.

Gran experiencia

Los integrantes de esta agrupación describen esta misión como una gran experiencia, pues además de que ayudan a personas en situación vulnerable, aprenden a valorar todo lo que tienen en la actualidad.

“Yo tengo 11 misiones ya, yo me he dado cuenta que en lo personal somos muy malagradecidos, vas para allá y te das cuenta que tienes todo y no lo valoras. Ahí valoras desde bañarte, lavar un traste, usar el baño, todo eso nos enseñan a valorar”, resaltó Efrén Leyva.

Cabe señalar que asistir a la Misión Juvenil no tiene ningún costo y tampoco representa remuneración para alguna persona, pues solamente se hace para ayudar a quienes viven en situación vulnerable y conocer las culturas de esta zona del país.