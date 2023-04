Propuesta de la Federación nos desacelera en lugar incentivar: Ramón Luna

El Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México Distrito Sonora se enlazó vía telefónica durante la transmisión de Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss para hablar sobre la reforma minera propuesta por el Gobierno Federal.

Ramón Luna Espinoza, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México Distrito Sonora, habló sobre la importancia de la industria minera en Sonora, además de cuestionar la reforma que propuso el Gobierno Federal, que entre otras cosas, disminuye el periodo de permisos de 50 años, a 15, lo que considera un punto muy negativo para la economía del estado.

“Estamos convencidos de que necesitamos que la minería tenga un incentivo más grande para que se un motor más grande para nuestra sociedad, y actualmente estamos viendo que esta reforma nos desacelera en lugar de incentivar y motivar. Tal vez esta iniciativa nace con la intención de mejorar condiciones como agua y medio ambiente, pero hay puntos que técnicamente no son viables” , comentó.

Ejemplificó este punto con el caso de Cananea, donde solamente se podrá sacar cobre, a pesar de que es un depósito minero que por su naturaleza viene acompañado de plomo, zinc, molibdeno y otros elementos, y es imposible que eso se saque sin el proceso minero metalúrgico, donde se hace la separación, y en Sonora la mayoría de las minas son de minerales acompañados por otros elementos.

Sonora es el corazón minero de México

“Esta reforma no está sustentada, ¿qué haríamos con los demás minerales?, hay que aprovecharlos ya que son súper necesarios para el desarrollo de la sociedad y la humanidad. Un punto que daña directamente a la industria minera es la etapa de exploración, que es muy importante para detectar los terrenos libres, y la reforma dice que ya no podrán existir nuevas asignaciones mineras; al no tener nuevas concesiones mineras para para explorar, no se podrán encontrar nuevos yacimientos para poner a operar” , agregó.

Relató que con que esa reforma saca de la jugada al menos a 77 compañías de exploración que están basadas en Sonora, y a las 300 compañías de proveedores de servicios, es decir, 370 empresas empresas que saldrían del estado, lo que generaría un impacto enorme en la economía.

“Otro punto que pondría en riesgo la actividad es que las concesiones actualmente tienen una vigencia de 50 años, y se pueden renovar, pero las quieren reducir a 15 años, hay depósitos minerales en Sonora, como es el caso de Cananea y Nacozari, que han trabajado por más de 50 años, así que aplicarles este periodo es inviable” , relató.

Agregó que la minería aporta el 18% del PIB sonorense, directamente de la producción minera, pero si le sumamos la proveeduría minera es 7% más, o sea, en Sonora se ha beneficiado el Producto Interno Bruto con el 25% de la actividad. De los 72 municipios de Sonora, en 36 se tiene actividad minera, y de esos 36 municipios, en 22 la actividad minera es la principal actividad económica; está tremendamente presente en Sonora, por lo cual se vería muy afectado.