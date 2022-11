Joven ecuatoriana hace de Cajeme su segunda casa

A pesar de las complicaciones, la joven sudamericana ha logrado alcanzar el éxito en territorio mexicano con el apoyo de su familia y seres queridos.

Lo que se suponía que era una visita pasajera a Ciudad Obregón para llevar a cabo un seminario, le terminó cambiando la vida a Lisseth Magali Balseca Villasis, una joven de Ecuador que llegó a México hace cuatro años y decidió convertir de este país su segundo hogar.

En ese entonces, la joven estaba esperando egresar de la Ingeniería en Marketing en una universidad de Ecuador, pero al conocer las tierras cajemenses optó por quedarse a estudiar la Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios, en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

“Yo estaba esperando egresar de mi ingeniería y tomar mi maestría o especialidad en Marketing Digital en la ciudad de Madrid, España, pero venir aquí cambió totalmente mi perspectiva, conocer el lado humano de los mexicanos y observar en una conferencia cómo un maestro hablaba acerca del desarrollo administrativo en México, realmente me enamoré y quise estudiar mi maestría aquí en el Itson”, expresó.

Pero a pesar de que encontró opciones positivas en esta región, también hubo un momento donde Lisseth Magali quería regresarse a su país, principalmente por la cultura tan diferente a la que tuvo que enfrentarse.

“El reto más fuerte que tuve en México fue el cambio de la cultura y la comida, porque al principio no me sentía bien aquí, el choque cultural fue muy fuerte, pero mis maestros fueron guías fundamentales en este proceso, muchas veces desmayé y ya no quería seguir, pero ellos fueron un apoyo importante para que yo lograra alcanzar mi meta”, indicó.

Conoció al amor de su vida

Pero la vida no dejó de sorprender a la joven, pues al finalizar su Maestría conoció en Ciudad Obregón a su novio, con quien hoy mantiene una relación estable y se encuentran comprometidos para unir sus vidas por la vía legal.

Para Lisseth Magali, estos cambios que ha vivido en los últimos años han sido posibles gracias al apoyo de sus padres, sus hermanos y su pareja sentimental.

Actualmente la estudiante ya culminó su carrera y recibió su título profesional, pero ahora está cursando el Doctorado en Gestión Estratégica de las Organizaciones en Itson.

“Me siento muy feliz de haber culminado exitosamente esta etapa de mi vida profesional e iniciar con otra, realmente mi sueño es ser maestra y compartir todos estos conocimientos cuando vuelva a mi país, espero alcanzarlo”, explicó.

Le hizo una recomendación a los jóvenes para que luchen por alcanzar sus sueños, pues asegura que es clave para poder lograr lo que uno mismo se propone.

“El límite es el que tú te lo pongas, pero si tu sueñas en grande vas a lograr en grande”, finalizó.