Calle llevará nombre de José Manuel, héroe de la Laguna del Náinari

Por el acto heroico al dar su vida para intentar salvar a una mujer que se estaba ahogando, la calle que está a un costado de la Laguna del Náinari llevará el nombre de José Manuel Castillo Velazquez.

Lo anterior fue anunciado por el alcalde Javier Lamarque Cano en el homenaje que se la realizó a José Manuel en la “Novia de Cajeme”, a unos metros donde murió el pasado 12 de abril.

En esta emotiva ceremonia, donde estaba el cuerpo presente de José Manuel, junto a su guitarra y una fotografía que transmitía la bondad del joven, familiares y amigos lo recordaron como un ser humano noble, bondadoso y empático.

Su hermana Paola, reconoció que el joven era una persona especial, pero a pesar de que ya no estará físicamente, su espíritu permanecerá para siempre.

Hace apenas el viernes te hablamos para cantarte las mañanitas, mi hermano se fue como un héroe, su alma y su espíritu seguirá aquí con nosotros y estaremos presentes para ver las señales que él nos dará... Paola

Hermana de José Manuel

Agradecida con la vida

Martina, mamá de José Manuel, comentó estar agradecida con la vida por haberle permitido disfrutar al joven durante 28 años, por lo que su corazón está feliz porque él murió haciendo lo que más le gustaba.

“No estoy triste por su partida, me han visto fuerte, pero es porque yo sé que él se fue contento. Se fue haciendo algo que acostumbraba hacer, él le tendía la mano a quien lo necesitaba. Cuando me dijeron lo qué pasó yo no dudé de lo que había hecho, yo imaginé a una persona pidiendo auxilio y sabía que él haría todo por salvarla”, señaló.

Mencionó que su hijo siempre quiso ser reconocido por la música, pero se fue de este mundo recibiendo aplausos por toda la sociedad gracias al buen corazón que mostró al intentar ayudar a una persona desconocida.

Durante el homenaje, artistas locales presentaron canciones en honor al joven y finalizaron dándole un fuerte aplauso en el lugar donde vivió por última vez.