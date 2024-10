A sus 77 años, María cultiva plantas en su jardín para tener un ingreso

La señora María Jesús busca ganarse la vida a su edad

Con 77 años de edad, María Jesús es una mujer emprendedora que durante toda una vida ha tenido la fortaleza de salir adelante, realizando diversas actividades que le generen ingresos para tener una mejor calidad de vida.

María de Jesús Cazona Delgado decidió emprender desde hace tres años arreglando su jardín para vender plantas en la vía pública los sábados, en el centro de Guaymas, ya que es un espacio donde hay mayor afluencia de personas.

"La inicié (la venta de plantas) porque nadie me daba trabajo a pesar de que sé (hacer) muchas cosas, no me daban trabajo, no me daban oportunidad. Entonces yo dije ‘voy a inventarle, por qué no’, dije" , expresó la simpática emprendedora.

Recordó que a lo largo de su vida ha desempeñado trabajos como costurera, tendera y vendedora, siempre con la fortaleza de salir adelante logrando tener una vida más productiva y con mejor salud.

"Las plantas son una terapia muy bonita si la (realiza) una mujer que está muy triste. Las plantas le ayudan, es una terapia que yo se las recomiendo, entonces me pueden buscar aquí o en la colonia Delicias yo tengo mi jardín” , explicó.

En el pequeño puesto pueden encontrar romero, ruda, listones y pequeñas plantitas en maceteros diminutos que llevan sus clientas para adornar su hogar.